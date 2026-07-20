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L’orrore dei 4 cuccioli morti per il caldo sul terrazzo di un immobile disabitato nel centro storico di Sciacca (Agrigento) finirà in tribunale. Il proprietario dei cani è stato già denunciato, dalla polizia municipale, alla Procura per maltrattamenti d’animali e uccisione di animali d’affezione. La Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) ha annunciato, attraverso il deputato Francesco Emilio Borrelli, battaglia legale per gli 8 animali rimasti sotto il sole con temperature che hanno raggiunto i 43 gradi, senza acqua e con un piccolo tetto di lamiera come riparo. Il video che riprende la scena con la cagna madre che si agita sul terrazzo sentendo guaire i cuccioli sta diventando virale sui social.