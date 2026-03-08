8 marzo e l'intervista fiume di Laura Mattarella, "non c'è parità per le donne e perché ho lasciato il lavoro"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio, ha rilasciato una lunga intervista al Tg3 in cui ha sottolineato come ancora oggi ci siano evidenti disparità tra il mondo femminile e quello maschile. A partire dalla differenza dei salari e da chi ricopre ruoli apicali. Inoltre è tornata a spiegare i motivi che l’hanno spinta a lasciare il suo lavoro da avvocata per stare vicina al padre.

8 marzo, l’intervista di Laura Mattarella: “Per le donne non c’è parità”

“Manca ancora molto. Sulla carta noi donne abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada”, ha esordito Laura Mattarella, portando come esempio “la differenza salariale tra uomini e donne”, per poi passare a evidenziare che ci sono “poche donne al vertice e sono viste come eccezioni”.

“Quindi – ha aggiunto – abbiamo grandi titoli di giornale o di telegiornale per la prima donna presidente della Corte Costituzionale, la prima presidente di Cassazione, o la prima donna presidente del Consiglio, ed è giusto che sia così, per il traguardo raggiunto, ma vengono ancora viste come eccezioni”.

ANSA

Secondo l’ex avvocata, la reale parità sarà raggiunta solo quando delle donne arrivate ai vertici si parlerà per il curriculum e non come eccezioni. Alla luce di tale scenario, ha auspicato che i ruoli “siano assolutamente riequilibrati” in un futuro non lontano.

Per la figlia del presidente della Repubblica non deve esistere un modello maschile sul lavoro e un modello femminile dentro casa: “Serve ancora un lungo lavoro a livello culturale e sociale, serve un impegno costante a livello educativo e formativo di tutti, uomini e donne perché la parità sia veramente effettiva”.

“Fino a che tutte le donne non riusciranno a emergere – ha continuato – l’intera società italiana risulterà impoverita”.

L’elogio delle donne ai tempi delle guerre mondiali

La 59enne, parlando dell’anniversario degli ottanta anni del primo voto alle donne al referendum tra Monarchia e Repubblica (2 giugno del 1946), ha sostenuto che quell’episodio ha “un significato molto importante, perché è stato la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana”.

La signora Mattarella ha quindi ricordato che le donne, nel corso delle due guerre, hanno avuto un ruolo cruciale non soltanto sotto il profilo sociale, ma anche da un punto di vista economico, “sostenendo l’agricoltura, le fabbriche, le famiglie, curando i malati che tornavano dal fronte”.

La decisione di lasciare il lavoro per accompagnare il padre Sergio Mattarella

Laura ha inoltre spiegato perché ha deciso di lasciare la propria carriera professionale per ricoprire il ruolo di accompagnatrice del padre rimasto vedovo di sua moglie, Marisa Chiazzese.

“Da più di dieci anni – ha raccontato – la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare”.

A proposito di maternità, ha dichiarato di pensare che in Italia sia ancora un ostacolo nel mondo del lavoro per le donne. “Io l’ho vista in questi termini”, ha chiosato.