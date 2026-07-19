8 persone intossicate dalle esalazioni di cloro in piscina a Roma, grave un bambino di 5 anni: cosa sappiamo

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Paura in una piscina di Mentana, alle porte di Roma. Secondo i primi lanci di stampa almeno otto persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni di cloro nella piscina del centro sportivo Reds Mezzaluna. Un bambino di appena cinque anni, inoltre, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea. Determinante è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato cinquanta persone. La Procura di Tivoli si sta muovendo per tutti gli accertamenti del caso.

Otto persone intossicate in piscina alle porte di Roma

Corriere della Sera scrive che nel pomeriggio di domenica 19 luglio presso il circolo sportivo Reds Mezzaluna di Mentana (Roma) otto persone hanno accusato un malore per una possibile intossicazione.

Intossicazione, questa, dovuta probabilmente alle esalazioni di cloro della piscina. Ad accusare malessere sono stati sei bambini, un 15enne e un adulto.

ANSA

Repubblica scrive che le persone presenti avrebbero avvertito il problema dopo aver sentito un forte odore penetrante di cloro provenire dalla piscina.

Quindi, i sintomi: bruciore agli occhi e alla gola, forte nausea, tosse e fiato corto. Alle 15:30 i vigili del fuoco hanno evacuato la struttura, che in questo momento si trova interdetta al pubblico.

Grave un bambino di 5 anni

Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbero dimostrate preoccupanti le condizioni di salute di un bambino – una bambina, secondo il Corriere – di cinque anni che avrebbe accusato problemi respiratori.

Per questo motivo è stato disposto il trasporto presso l’ospedale Sant’Andrea, dove l’ingresso è avvenuto in codice rosso. Le altre persone intossicate sono state portate in altri nosocomi tra cui il Bambin Gesù e gli ospedali di Tivoli e Monterotondo.

L’ipotesi sulle cause e gli accertamenti della Procura di Tivoli

Secondo il Corriere della Sera, l’esalazione di cloro potrebbe essere dovuta a un problema al motore della vasca. I vigili del fuoco hanno condotto un’ispezione indossando le dovute precauzioni, dalle mascherine ai dispositivi adeguati.

La Procura di Tivoli ha disposto accertamenti per i quali ha incaricato i carabinieri. La notizia arriva nelle stesse ore in cui sono in corso le indagini per la bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.