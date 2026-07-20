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Un anziano di 80 anni è stato soccorso dai Carabinieri dopo essere stato vittima di una truffa che lo ha portato a viaggiare da Udine fino a Roma in preda al panico. L’uomo, pensionato e senza parenti, è stato ingannato da un falso operatore che lo ha convinto a consegnare tutti i suoi beni a dei malviventi. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di assistere la vittima fino al suo ritorno a casa.

L’intervento a Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio il 14 luglio, quando l’anziano, residente nella provincia di Udine, ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dall’operatore “Nexi”.

Il messaggio segnalava una presunta transazione sospetta di 1.004 euro e invitava la vittima a contattare un numero per bloccare l’operazione.

La truffa: il raggiro telefonico e la paura

Il giorno successivo, l’uomo ha chiamato il numero indicato nell’SMS. Dall’altra parte della linea ha risposto un truffatore che si è finto operatore della Polizia Postale.

Con toni allarmistici, il falso agente ha convinto l’anziano che i suoi risparmi e i suoi beni erano nel mirino di una banda di criminali. Sfruttando la paura, il malvivente ha ordinato alla vittima di raccogliere tutti i suoi gioielli di famiglia, le carte di credito, il bancomat, un libretto postale e del contante, e di raggiungere immediatamente Roma per mettere tutto al sicuro.

Il viaggio: da Trieste a Roma in preda al panico

Spaventato e confuso, l’anziano ha preso il primo volo disponibile dall’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari, atterrando in serata all’Aeroporto di Fiumicino.

All’esterno del Terminal 1, è stato avvicinato da tre giovani a bordo di un’auto scura. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro contante (lasciandogli solo una piccola somma per il biglietto di ritorno), i monili in oro, le carte e i codici PIN, rassicurandolo che il giorno seguente gli avrebbero restituito tutto a domicilio.

Il raggiro si completa: l’abbandono a Ciampino

Dopo aver ottenuto quanto richiesto, i truffatori hanno fatto scendere l’anziano nei pressi dell’Aeroporto di Roma Ciampino, consigliandogli di prendere un volo per tornare a casa.

Solo quando si è presentato alla biglietteria di Ciampino e ha scoperto che da lì non partivano voli per Trieste, l’uomo ha realizzato di essere stato vittima di una truffa e di essere stato derubato.

L’intervento dei Carabinieri: assistenza e indagini

In questo momento di smarrimento, i Carabinieri della Stazione di Ciampino Aeroporto hanno notato l’anziano alla biglietteria e sono subito intervenuti.

Lo hanno accolto nella caserma di Ciampino, tranquillizzandolo e rifocillandolo per aiutarlo a superare lo shock e la stanchezza. I militari hanno poi accompagnato personalmente la vittima dall’aeroporto di Ciampino a quello di Fiumicino, assistendolo fino all’imbarco sul primo volo utile per Trieste Ronchi dei Legionari, consentendogli così di tornare a casa in sicurezza.

Le indagini: caccia ai responsabili

Oltre all’assistenza fornita, i Carabinieri hanno acquisito la denuncia dell’anziano e hanno avviato le indagini per identificare gli autori della truffa.

Le verifiche riguardano le registrazioni video dei due scali aeroportuali, possibili accertamenti sul numero di telefono utilizzato dai truffatori e sui movimenti bancari sospetti. L’obiettivo è risalire ai responsabili e prevenire ulteriori episodi simili.

IPA