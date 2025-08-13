Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ottantenne è stato ammonito dal Questore di Ancona per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie convivente. Il provvedimento è stato adottato d’ufficio dopo che l’uomo si è reso responsabile di ripetuti episodi di violenza, sia fisica che psicologica, anche in presenza del figlio disabile. L’ultimo episodio, culminato con un’aggressione fisica, ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento del Questore: ammonimento d’ufficio per l’anziano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di ottanta anni. L’anziano è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti ripetuti ai danni della ex moglie, con la quale conviveva. La misura è stata adottata d’ufficio, ovvero senza che la vittima presentasse una specifica richiesta, come previsto dalla normativa vigente in materia di violenza domestica.

Una lunga serie di episodi di violenza domestica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto plurimi episodi di violenza sia fisica che psicologica. Tali comportamenti sarebbero avvenuti anche alla presenza del figlio della coppia, un giovane affetto da disabilità. La situazione familiare, già complessa, sarebbe stata ulteriormente aggravata dalla reiterazione delle condotte vessatorie da parte dell’anziano.

L’ultimo episodio: la donna colpita con un pugno

L’episodio che ha fatto scattare l’intervento delle Forze dell’Ordine si è verificato in seguito a un litigio tra l’uomo e il figlio. La donna, nel tentativo di separare i due, è stata colpita violentemente dall’ex marito con un pugno al labbro. L’aggressione ha costretto la vittima a richiedere l’intervento delle autorità, che sono prontamente intervenute per mettere fine alla situazione di pericolo.

Il contesto normativo: la tutela delle vittime di violenza domestica

Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Ancona si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla legge per la tutela delle vittime di violenza domestica. In presenza di una relazione affettiva tra le parti coinvolte, la normativa consente alle autorità di intervenire anche in assenza di una denuncia formale da parte della persona offesa. In questo caso, il Questore ha agito d’ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare.

Un bilancio preoccupante: 55 provvedimenti dall’inizio dell’anno

Il caso dell’ottantenne ammonito rappresenta il 55esimo provvedimento di questo tipo emesso dal Questore Capocasa dal 1° gennaio ad oggi. Il dato evidenzia come il fenomeno della violenza domestica sia ancora diffuso e richieda un costante impegno da parte delle istituzioni per la prevenzione e la repressione di tali reati. Il Questore ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime e prevenire l’escalation delle condotte violente.

Le conseguenze per chi viola l’ammonimento

La Polizia di Stato ha ricordato che, come viene comunicato al destinatario della misura al momento della notifica, la reiterazione delle condotte vessatorie da parte di un soggetto già ammonito comporta conseguenze penali più gravi. In particolare, se la persona ammonita continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza che sia necessaria una querela da parte della vittima. Questo meccanismo mira a rafforzare la tutela delle persone esposte a maltrattamenti e a scoraggiare la recidiva.

Strumenti di segnalazione: l’app YouPol

Per favorire la denuncia e la segnalazione di episodi di violenza, la Polizia di Stato ha messo a disposizione dei cittadini l’applicazione ufficiale YouPol. L’app, scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple e Android, consente di inviare segnalazioni in modo semplice e sicuro, anche in forma anonima. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere che spesso impediscono alle vittime di chiedere aiuto e di garantire un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

La situazione nella provincia di Ancona

Il caso dell’anziano ammonito dal Questore si inserisce in un quadro più ampio di attenzione e contrasto alla violenza domestica nella provincia di Ancona. Le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, promuovendo campagne di sensibilizzazione e offrendo supporto alle vittime. Il numero crescente di provvedimenti adottati testimonia la volontà delle istituzioni di non abbassare la guardia di fronte a un fenomeno che, purtroppo, continua a colpire molte famiglie.

Il ruolo delle istituzioni e l’importanza della prevenzione

Le autorità sottolineano l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per contrastare efficacemente la violenza domestica. La prevenzione passa anche attraverso l’informazione e la formazione, affinché le vittime possano riconoscere i segnali di pericolo e trovare il coraggio di chiedere aiuto. La Polizia di Stato invita chiunque sia a conoscenza di situazioni di maltrattamenti o violenza a non esitare a segnalare i fatti, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.

Conclusioni: un impegno costante contro la violenza domestica

Il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Ancona rappresenta un segnale forte nella lotta contro la violenza domestica. Le istituzioni ribadiscono la loro vicinanza alle vittime e la determinazione a intervenire con fermezza per prevenire e reprimere ogni forma di maltrattamento. La collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine è fondamentale per costruire una società più sicura e solidale, in cui nessuno debba sentirsi solo di fronte alla violenza.

