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Frode aggravata ai danni di un anziano e obbligo di dimora, queste le conseguenze di un’operazione della Polizia di Stato di Modena, che ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 20 anni residente a Napoli. L’uomo è stato fermato dopo aver raggirato un ottantenne, convincendolo a consegnare denaro e gioielli.

L’intervento a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Modena hanno tratto in arresto un giovane napoletano per truffa aggravata ai danni di un uomo di 80 anni.

L’anziana vittima è stata contattata telefonicamente nel pomeriggio da un individuo che si è spacciato per Carabiniere. L’uomo, approfittando della vulnerabilità dell’ottantenne, ha insinuato il timore che potesse essere coinvolto in un’indagine relativa a un furto in una gioielleria. Per “dimostrare la sua estraneità ai fatti”, la vittima è stata persuasa a prelevare 2600 euro e ad acquistare un collier del valore di 1400 euro.

La consegna del denaro e del gioiello

Dopo alcune ore, l’anziano ha consegnato quanto richiesto a una persona che si è presentata nei pressi della sua abitazione. Il piano del truffatore sembrava essere andato a buon fine, ma la prontezza della Polizia ha cambiato il corso degli eventi.

La Squadra Mobile, già allertata da precedenti segnalazioni di truffe nella zona Buon Pastore, ha notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno seguito a distanza i suoi movimenti e sono riusciti a bloccarlo mentre era ancora in possesso del bottino sottratto all’anziano.

Le misure cautelari e amministrative

Questa mattina, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli. Inoltre, la Divisione Anticrimine ha emesso nei confronti dell’indagato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena per una durata di 4 anni.

IPA