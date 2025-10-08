Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in salvo un 80enne che si era perso nei boschi: l’uomo, disorientato e ferito, è stato ritrovato dai Carabinieri e riportato in sicurezza grazie anche al supporto di un agricoltore della zona. L’intervento si è svolto nella mattinata di ieri in una zona boschiva nei pressi di una cascina di Capriata d’Orba (Alessandria), dove l’anziano si era avventurato da solo e aveva perso l’orientamento, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando un 80enne è uscito dalla propria abitazione per una passeggiata nei boschi circostanti. Dopo essersi addentrato tra la vegetazione, l’uomo si è accorto di aver perso l’orientamento e di non riuscire più a ritrovare la strada di casa. Il terreno impervio e la crescente confusione hanno aggravato la situazione, fino a quando una caduta gli ha provocato una distorsione che lo ha costretto a fermarsi, impossibilitato a proseguire.

L’intervento dei Carabinieri

Ricevuta la segnalazione della scomparsa, una pattuglia dei Carabinieri si è immediatamente attivata per avviare le ricerche. Gli agenti hanno perlustrato l’area boschiva e, dopo alcune ore, sono riusciti a individuare l’anziano seduto tra la vegetazione, visibilmente provato e spaventato. Alla vista delle divise, l’uomo si è rasserenato e ha raccontato ai militari quanto accaduto, spiegando di non essere in grado di rialzarsi a causa della ferita riportata alla caviglia.

Il soccorso e il trasporto in sicurezza

Considerata la posizione isolata e la difficoltà di raggiungere il luogo con i mezzi di soccorso tradizionali, i Carabinieri hanno chiesto aiuto a un agricoltore di una cascina poco distante. L’uomo, con grande disponibilità, ha messo a disposizione un mezzo agricolo che ha permesso di trasportare l’anziano lungo i ripidi sentieri fino al borgo più vicino. Qui, il personale del 118 ha preso in carico il ferito, sottoponendolo alle prime cure e agli accertamenti necessari, sempre sotto la supervisione dei militari intervenuti.

Le condizioni dell’anziano e il lieto fine

Dopo essere stato medicato e aver ricevuto le cure del caso presso il pronto soccorso, l’80enne è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa. L’uomo, ancora scosso ma sollevato, ha voluto ringraziare personalmente i due Carabinieri che lo hanno assistito, sottolineando la professionalità e l’umanità dimostrate durante tutto l’intervento. Ha inoltre ricordato con emozione le numerose occasioni in cui, nel corso della sua lunga vita, ha potuto apprezzare il senso del dovere e la vicinanza degli appartenenti all’Arma.

Carabinieri