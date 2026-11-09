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Ammonta a 50 mila euro in gioielli il bottino di una truffa ai danni di un’anziana, costata l’arresto a due giovani. Fingendosi appartenenti alla Guardia di Finanza, i due si erano fatti consegnare i preziosi, ma gli agenti della Polizia di Stato di Varese hanno recuperato tutta la refurtiva restituendola alla donna.

Il raggiro dei falsi finanzieri a Varese

La vittima, una donna di 81 anni, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza. L’interlocutore le ha parlato di presunte sanzioni a carico del marito defunto.

Durante la chiamata, il truffatore le ha chiesto di quantificare il denaro e i preziosi custoditi in casa, annunciando l’arrivo di un incaricato per controllarli. Poco dopo, un giovane si è presentato nell’abitazione: la donna aveva già sistemato i beni richiesti in due cofanetti. Approfittando di un momento di distrazione, il ragazzo ha preso i monili ed è fuggito, scavalcando il cancello del condominio.

Il contributo dei vicini di casa

Le segnalazioni di alcuni vicini e il tempestivo intervento degli investigatori della Squadra Mobile hanno permesso di individuare e fermare uno dei responsabili su un autobus di linea diretto alla stazione di Varese.

Le successive attività investigative hanno portato anche all’identificazione del complice, che aveva fatto da “palo” nei pressi dell’abitazione.

Gli agenti hanno recuperato i gioielli rubati

Gli agenti hanno recuperato tutti gli oggetti sottratti: collane d’oro e di perle, anelli d’oro e orologi. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Al termine delle formalità, su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Varese.

IPA