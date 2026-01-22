Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato ritrovato in buone condizioni l’anziano di ottantaquattro anni scomparso nel Canavese dopo essersi allontanato improvvisamente da casa. L’uomo, affetto dal morbo di Alzheimer, era stato cercato per circa quaranta minuti dai Carabinieri che hanno coordinato le ricerche grazie alle informazioni fornite dalla moglie e al sistema GPS installato sull’auto. L’intervento si è concluso positivamente con il ritrovamento dell’anziano nei pressi di Pont-Saint-Martin, in Valle d’Aosta.

La segnalazione della scomparsa

La vicenda ha avuto inizio quando la moglie dell’uomo si è accorta dell’improvvisa assenza del marito. L’anziano, affetto da Alzheimer, aveva approfittato di un attimo di distrazione per prendere le chiavi dell’auto e allontanarsi.

Preoccupata per la sua incolumità, la donna ha immediatamente contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Ivrea fornendo dettagli utili come la targa e il modello della vettura.

Le ricerche coordinate dai Carabinieri

Ricevuta la segnalazione, numerose pattuglie della Compagnia di Ivrea si sono attivate per rintracciare l’auto. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Operativa che ha potuto seguire gli spostamenti del veicolo grazie al GPS installato dalla compagnia assicurativa.

Nel frattempo la moglie dell’anziano, temendo che il marito potesse dirigersi verso Torino con l’intenzione di raggiungere i genitori scomparsi da anni, si è recata in caserma dove è stata assistita e confortata dai militari presenti.

Il ritrovamento a Pont-Saint-Martin

Dopo circa quaranta minuti di ricerche le pattuglie sono riuscite a intercettare l’auto all’altezza di Pont-Saint-Martin, un piccolo comune della Valle d’Aosta.

L’anziano, seppur confuso, è stato trovato in buone condizioni di salute. I Carabinieri lo hanno quindi riaccompagnato a casa ponendo fine all’apprensione della famiglia e dei soccorritori.

Il ruolo della tecnologia e della collaborazione familiare

Determinante per la riuscita dell’intervento è stata la collaborazione tra la famiglia e le forze dell’ordine, oltre all’utilizzo del sistema GPS installato sull’auto.

Grazie a questi elementi i Carabinieri hanno potuto agire tempestivamente, riducendo al minimo i rischi per l’anziano e garantendo un esito positivo alla vicenda.

Un lieto fine che invita alla prevenzione

L’episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e della vigilanza nei confronti delle persone affette da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

La prontezza della moglie nel segnalare la scomparsa e la rapidità dell’intervento dei Carabinieri hanno permesso di evitare possibili pericoli, restituendo serenità alla famiglia.

IPA