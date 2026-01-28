84enne incastra un finto poliziotto a Salerno, come ha agito l'anziano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato denunciato dopo un tentativo di truffa aggravata per fatti che si sono svolti nella mattinata del 26 gennaio, a Salerno. Un 18enne della provincia di Napoli è stato fermato e identificato dopo aver cercato di raggirare un anziano con una telefonata ingannevole, finalizzata a sottrargli denaro e preziosi.

Il tentativo di truffa: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Salerno ha permesso di bloccare tempestivamente il tentativo di truffa ai danni di un cittadino anziano, residente in città.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 10:30, quando un 84enne di Salerno ha contattato il 113, segnalando di essere vittima di un tentativo di truffa telefonica. L’anziano aveva ricevuto una chiamata da un individuo che, spacciandosi per appartenente alle Forze di Polizia, lo aveva informato – falsamente – di essere intestatario di un’autovettura coinvolta in reati contro il patrimonio.

La minaccia e la richiesta di denaro

Durante la telefonata, il truffatore aveva sostenuto che, se la vittima non avesse consegnato a un incaricato – che sarebbe arrivato a breve – denaro e preziosi, sarebbe stata disposta una perquisizione domiciliare per il sequestro dei beni. L’obiettivo era quello di convincere l’anziano a cedere spontaneamente i propri averi, con la scusa di un confronto con la presunta refurtiva sequestrata.

L’intervento della Polizia e l’identificazione del giovane

Grazie alla prontezza dell’anziano, che ha subito allertato le forze dell’ordine, gli operatori della Squadra Mobile sono intervenuti rapidamente nei pressi dell’abitazione. Qui hanno individuato e fermato il 18enne proveniente dalla provincia di Napoli, che si era presentato per riscuotere i beni richiesti dal complice telefonico.

Il giovane è stato condotto presso gli Uffici della Questura per l’identificazione e per ulteriori accertamenti. Le indagini hanno permesso di appurare che il ragazzo era stato inviato da altri complici con il compito di ritirare il denaro e i preziosi dell’anziano, per poi consegnarli ai sodali.

Le misure adottate e l’appello della Questura

Al termine delle attività investigative, il 18enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata truffa aggravata in danno di anziani. Nei suoi confronti è stata inoltre applicata la misura di prevenzione personale del foglio di via dal Comune di Salerno, emessa dal Questore.

