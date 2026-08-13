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Un arresto è stato eseguito a Ceglie Messapica (Brindisi), dove un pensionato di 85 anni è stato fermato in flagranza per incendio doloso. L’uomo è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e devastando uliveti e macchia mediterranea.

L’intervento dei Carabinieri e la segnalazione dei villeggianti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, 12 agosto, intorno alle ore 14:00, in Contrada Natalicchio, nelle campagne di Ceglie Messapica. L’allarme è stato lanciato da alcuni villeggianti che hanno notato un uomo intento ad appiccare il fuoco in diversi punti lungo una strada di circa un chilometro. I Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Forestale, sono intervenuti rapidamente sul posto.

Giunti sul luogo segnalato, i militari hanno individuato il pensionato, incensurato e residente in zona, mentre cercava di allontanarsi con la propria auto. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stato trovato l’accendino utilizzato per innescare gli incendi, che è stato posto sotto sequestro come prova del reato.

I danni causati dal rogo: uliveti e macchia mediterranea colpiti

Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono propagate velocemente, coinvolgendo una superficie di circa 2.500 metri quadrati tra macchia mediterranea e uliveti. Il bilancio dei danni è pesante: tredici piante di ulivo sono state colpite, di cui tre completamente distrutte dal fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ostuni è stato determinante per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze ancora più gravi.

Il contesto: lotta agli incendi boschivi e tutela del territorio

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione, fenomeno che ogni estate mette a rischio il patrimonio naturale e agricolo della zona. Le alte temperature, la siccità e la presenza di sterpaglie rendono particolarmente vulnerabili le colture rurali, in particolare i secolari uliveti che caratterizzano il paesaggio di Ceglie Messapica. L’Arma dei Carabinieri, anche attraverso i presidi forestali, mantiene alta la vigilanza per prevenire e reprimere comportamenti illeciti o imprudenti che possono mettere in pericolo la sicurezza pubblica e il paesaggio locale.

IPA