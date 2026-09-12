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Due uomini provenienti dalla Campania sono stati fermati a Macerata con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana di 85 anni. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato sventato grazie alla pronta segnalazione della vittima al 112, che ha permesso l’intervento tempestivo della Polizia di Stato. I due, di 57 e 24 anni, sono stati intercettati e bloccati nella zona di Sforzacosta dopo aver tentato di farsi consegnare denaro e preziosi fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Macerata quando una donna di 85 anni ha notato la presenza sospetta di due uomini sotto la propria abitazione. I soggetti si erano presentati come finanzieri, sostenendo di dover risolvere un presunto problema che coinvolgeva la figlia della donna e la sua autovettura. Con questa scusa, hanno chiesto all’anziana di preparare denaro, monili in oro e altri oggetti preziosi, che sarebbero passati a ritirare poco dopo.

Il tentativo di truffa sventato dalla vittima

La donna, insospettita dalla richiesta e dal comportamento dei due individui, ha deciso di non aprire il portone di casa e ha immediatamente contattato il 112. Grazie alla sua prontezza, la Polizia di Stato è potuta intervenire rapidamente, inviando una pattuglia della Squadra Volante sul posto. Tuttavia, al loro arrivo, i due uomini si erano già allontanati a bordo di una Fiat Panda.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

La Sala Operativa della Questura ha subito diramato una nota di ricerca del veicolo sospetto. Poco dopo, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, guidata dal Commissario Marco Angelo Martello, ha intercettato e fermato la Fiat Panda nella zona di Sforzacosta. Durante il controllo, il 24enne è stato riconosciuto dagli agenti come il passeggero dell’auto vista allontanarsi dall’abitazione dell’anziana.

Le verifiche e il sequestro dei telefoni cellulari

Nel frattempo, gli agenti hanno raggiunto la donna per accertarsi delle sue condizioni e raccogliere la sua testimonianza. L’anziana ha confermato quanto già segnalato al 112: aveva preparato i preziosi richiesti, ma non aveva mai consegnato nulla ai due uomini, grazie alla decisione di non aprire la porta e di chiamare la Polizia.

I due sospetti sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Le perquisizioni hanno dato esito negativo, ma sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari trovati in loro possesso, ritenuti pertinenti al reato di tentata truffa aggravata in concorso.

I precedenti e le misure adottate

Durante gli accertamenti, è emerso che uno dei due uomini, il 57enne, aveva già numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. In particolare, era stato coinvolto in un analogo episodio di tentata truffa aggravata avvenuto nei giorni precedenti a Civitanova Marche. Per quell’episodio, gli era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per un anno, provvedimento emesso dal Questore di Macerata.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

Dell’attività svolta è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. La Polizia di Stato coglie l’occasione per ribadire l’importanza di prestare la massima attenzione a richieste di denaro o preziosi da parte di persone che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti, soprattutto quando fanno riferimento a presunti incidenti o emergenze che coinvolgono familiari.

In caso di dubbi, è fondamentale non consegnare denaro o oggetti di valore, non far entrare sconosciuti in casa e contattare immediatamente il 112. L’episodio di Macerata conferma quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati ai danni delle persone più vulnerabili.

IPA