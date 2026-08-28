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È di 860 kg di marijuana sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato a Foggia, dove la sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di tre caseggiati nella zona di Borgo Incoronata. Il blitz, avvenuto tra il 15 agosto e il 17 agosto, è stato coordinato dall’Autorità Giudiziaria e ha portato anche al sequestro dell’intera area interessata.

Il sopralluogo e la scoperta della sostanza stupefacente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella giornata del 15 agosto, una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in località Borgo Incoronata, a Foggia. La chiamata riferiva della presenza di numerose persone sospette all’interno di alcuni terreni della zona.

Gli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Foggia sono intervenuti tempestivamente sul posto. Al loro arrivo, i soggetti segnalati si erano già dileguati, ma i poliziotti hanno comunque deciso di effettuare un accurato sopralluogo dell’area, concentrandosi in particolare su tre caseggiati presenti nella zona.

Nonostante le difficoltà di accesso dovute alle condizioni strutturali non ottimali degli edifici, gli operatori sono riusciti a entrare nei locali. All’interno, hanno scoperto un’ingente quantità di sostanza stupefacente: piante di marijuana in vari stadi di lavorazione ed essiccazione, oltre a materiale utilizzato per la lavorazione della droga.

Le operazioni di sequestro e la complessità dell’intervento

Le operazioni di repertazione, stoccaggio, custodia e pesatura della sostanza stupefacente si sono rivelate particolarmente complesse. La straordinaria quantità di marijuana rinvenuta, unita alle condizioni atmosferiche e alla precarietà delle strutture, ha richiesto la massima cautela da parte degli agenti.

Le attività si sono protratte ininterrottamente per tre giorni, dal 15 agosto al 17 agosto, coinvolgendo il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Foggia sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, che è stata immediatamente informata dei fatti. Al termine delle operazioni, il quantitativo totale di marijuana sequestrata è stato accertato in 860 kg netti.

Il sequestro dell’area e la convalida dell’Autorità Giudiziaria

Oltre alla sostanza stupefacente, la Polizia ha proceduto al sequestro dell’intera area dei casolari utilizzati per occultare la marijuana. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato il sequestro, confermando la regolarità delle operazioni svolte dagli agenti.

IPA