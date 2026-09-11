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Sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano a Padova, grazie all’intuizione della vittima e al pronto intervento della Polizia. In un episodio parallelo, la Polizia Stradale della Spezia ha recuperato 2 chili d’oro e denunciato un uomo per ricettazione dopo una truffa avvenuta a Genova. Gli episodi sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza della prevenzione contro i raggiri ai danni degli anziani.

Il tentativo di truffa a Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il copione adottato dai truffatori è ormai consolidato: una telefonata concitata, una voce autorevole che si spaccia per un maresciallo o un carabiniere, e la creazione di una finta emergenza per convincere la vittima a consegnare oro e denaro a un incaricato.

Questa volta, il piano è stato messo in atto in un condominio di Padova, dove un uomo di 88 anni è stato contattato telefonicamente da un falso carabiniere. L’interlocutore ha raccontato di una presunta rapina avvenuta in città e ha convinto l’anziano della necessità di confrontare l’oro di famiglia con la refurtiva.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Mentre il complice intratteneva la vittima al telefono, alla porta si è presentato il cosiddetto “finto addetto del tribunale”, un uomo di 33 anni, che si è fatto consegnare una borsa piena di gioielli.

Tuttavia, l’anziano, intuendo all’ultimo secondo di essere stato raggirato, ha reagito prontamente, riuscendo a strappare la borsa dalle mani del truffatore. Quest’ultimo ha tentato la fuga lungo le scale del condominio, ma ha trovato ad attenderlo i poliziotti delle Volanti, allertati dalla moglie 84enne della vittima, che nel frattempo aveva contattato la Polizia. Il truffatore è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Il caso in Liguria: recuperati due chili d’oro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un episodio simile si è verificato in Liguria. Dopo una truffa consumata ai danni di un anziano nel capoluogo ligure, la Polizia Stradale della Spezia è intervenuta sull’autostrada A12 in supporto alla Squadra Mobile di Genova.

Gli agenti hanno fermato un uomo di 39 anni italiano a bordo di un autobus di linea diretto a Napoli. Durante il controllo, nella sacca dell’uomo sono stati trovati diversi oggetti preziosi per un peso complessivo di circa 2 chili, con un valore stimato di circa 100mila euro. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine ricordano che non inviano mai personale a casa per “verificare” o “prelevare” oro e contanti. In caso di telefonate sospette che annunciano incidenti o rapine, è fondamentale riagganciare e contattare immediatamente il NUE 1 1 2 o il 113. Questi episodi dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire le truffe e proteggere le persone più vulnerabili.

Un fenomeno in crescita: la truffa agli anziani

Negli ultimi anni, le truffe ai danni degli anziani sono diventate sempre più frequenti. I malviventi sfruttano la fiducia e la vulnerabilità delle vittime, spesso sole in casa, per mettere in atto raggiri che possono avere conseguenze economiche e psicologiche molto gravi. Il caso di Padova dimostra come la prontezza di spirito e la tempestività delle forze dell’ordine possano fare la differenza.

IPA