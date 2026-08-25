Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per truffa ai danni di un anziano, con il recupero di 39.000 euro in contanti, a seguito di un controllo stradale sull’A1 nei pressi di Roma. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Stradale e del Reparto Volanti, che hanno agito dopo una segnalazione e hanno ricostruito la vicenda grazie a indagini e riconoscimenti fotografici.

Il controllo e la scoperta del denaro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando la Sala Operativa Autostradale di Fiano Romano ha ricevuto una segnalazione riguardante una Fiat Punto ferma in corsia d’emergenza sull’autostrada A/1, all’altezza del km 577. A bordo del veicolo si trovavano due persone, che sono state raggiunte dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Sud, dal personale del Distaccamento di Albano e dal Reparto Volanti della Questura di Roma.

Gli occupanti dell’auto, privi di documenti di identità, hanno mostrato fin da subito un comportamento nervoso e una certa fretta nel richiedere l’intervento di un carro soccorso. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti.

La perquisizione e il rinvenimento della refurtiva

Durante la perquisizione veicolare, gli agenti hanno trovato sotto il tappetino posteriore una somma di denaro contante pari a circa 1000 euro. Inoltre, sotto il veicolo sono stati rinvenuti una busta colorata e due involucri di giornale contenenti altre mazzette di denaro, per un totale di circa 38.000 euro. I due uomini non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro, dichiarando anzi che non fosse di loro proprietà.

Le indagini e l’identificazione della vittima

A quel punto, gli agenti hanno avviato un’attività investigativa, ipotizzando che il denaro potesse essere il provento di una truffa. In collaborazione con la Sala Operativa della Questura di Roma e con il Reparto Volanti, è stato possibile risalire all’origine della somma e identificare la vittima.

Un elemento chiave per le indagini è stato il ritrovamento, sul telefono cellulare di uno dei due sospetti, di una fotografia che lo ritraeva con il denaro in mano. La presenza di un tatuaggio ben visibile ha permesso di collegare l’immagine al sospettato.

Le indagini hanno permesso di ricostruire che la vittima, un uomo di novant’anni residente a Roma, era stata contattata telefonicamente da due persone che si erano spacciate per carabinieri. Con la scusa di dover aiutare un familiare in difficoltà, i truffatori si sono fatti consegnare tutto il denaro contante in possesso dell’anziano.

Il recupero della refurtiva e l’arresto

Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e al riconoscimento fotografico effettuato sia dalla vittima che dal portiere dello stabile, l’intera somma sottratta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

I due truffatori sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto. In seguito al giudizio per direttissima, per uno dei due è stato disposto l’obbligo di firma, mentre per l’altro l’obbligo di dimora.

IPA