90enne scompare a Catania, figlio lancia l'allarme: interviene la polizia, dove è stato trovato l'anziano

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Un anziano di quasi 90 anni è stato ritrovato e riportato a casa dagli agenti della Polizia di Stato a Catania, dopo che il figlio aveva lanciato l’allarme per la sua scomparsa. L’uomo, affetto da demenza senile, si era allontanato spontaneamente nel primo pomeriggio, facendo temere per la sua incolumità. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il cittadino è stato rintracciato e affidato ai familiari.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il figlio dell’anziano, preoccupato per l’assenza di notizie da alcune ore, ha contattato la Sala Operativa della Questura di Catania. L’uomo ha spiegato che il padre, affetto da problemi di demenza senile, si era allontanato spontaneamente da casa nel primo pomeriggio e non aveva più fatto ritorno.

L’intervento della Polizia e la descrizione dell’uomo

Ricevuta la richiesta d’aiuto, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno immediatamente avviato le ricerche. È stata delimitata l’area dei possibili spostamenti del novantenne e le pattuglie sono state dotate di una descrizione dettagliata dell’uomo, così da agevolare il ritrovamento.

Il ritrovamento nei pressi di viale Mediterraneo

Nel tardo pomeriggio, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’anziano nei pressi dello svincolo di viale Mediterraneo, una zona particolarmente trafficata e potenzialmente pericolosa per una persona in stato di smarrimento. Nonostante la confusione e lo stato d’animo comprensibilmente agitato, l’uomo è apparso sollevato alla vista dei poliziotti e ha saputo fornire con chiarezza le proprie generalità.

Il lieto fine e la gratitudine della famiglia

L’anziano è stato quindi accompagnato negli uffici di Polizia, dove ad attenderlo c’era il figlio, visibilmente sollevato e riconoscente per la rapidità e l’efficacia dell’intervento delle volanti della Questura. Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, la vicenda si è conclusa positivamente, con il ritorno a casa dell’uomo e la soddisfazione di tutti i protagonisti coinvolti.

IPA