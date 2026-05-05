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Fermato un 55enne di Campobasso per maltrattamenti aggravati ai danni della madre 90enne. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura locale su disposizione del GIP, dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Le condotte contestate, aggravate dalla condizione di vulnerabilità della vittima, sono state ricostruite grazie a un’attività investigativa urgente, avviata in seguito a un episodio di violenza domestica avvenuto il 26 aprile.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 30 aprile 2026 ha segnato la conclusione di una complessa attività investigativa. Gli agenti della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Campobasso, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di un uomo di 55 anni, residente nel capoluogo molisano. L’arresto è stato disposto a seguito di una serie di maltrattamenti aggravati perpetrati dall’indagato nei confronti della madre convivente, una donna di 90 anni in condizioni di ridotta capacità di difesa.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata avviata nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, che disciplina la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Gli investigatori hanno ricostruito una lunga serie di comportamenti vessatori: l’uomo avrebbe sottoposto la madre a continue umiliazioni, insulti e minacce di morte, costringendola anche a consegnargli somme di denaro. La donna, ormai in uno stato di grave sofferenza morale e psichica, sarebbe stata vittima di reiterate aggressioni verbali e fisiche, culminate nell’episodio del 26 aprile.

L’episodio scatenante e la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 26 aprile la situazione è precipitata. In quella data, la vittima, una donna fragile e di corporatura esile, ha subito l’ennesima aggressione da parte del figlio. L’uomo, oltre a colpirla fisicamente, le ha strappato di mano il telefono cellulare e lo ha gettato a terra, impedendole così di chiamare i soccorsi. Nonostante ciò, la donna è riuscita a riferire quanto accaduto agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo una chiamata al numero di emergenza.

Il quadro emerso dalle indagini

Le indagini della Sezione specializzata nei reati del “Codice Rosso” hanno permesso di far emergere un quadro di maltrattamenti sistematici. La madre, oltre a essere svilita e percossa, sarebbe stata costretta a cedere somme di denaro al figlio per evitare ulteriori violenze. Il clima di paura e intimidazione avrebbe portato la donna a vivere in uno stato di costante ansia, temendo per la propria incolumità e subendo una progressiva perdita di autonomia e dignità.

L’impegno delle istituzioni

La Procura della Repubblica di Campobasso ha sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo per tutelare le vittime di violenza domestica. Nel comunicato si evidenzia come, nel corso dell’anno, siano state numerose le attività investigative e le misure cautelari adottate a tutela delle persone vulnerabili nell’ambito del “Codice Rosso”.

IPA