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Sono scattate due denunce tra Siena e Frosinone. La Polizia ha individuato le presunte autrici di una truffa aggravata ai danni di una donna di 91 anni. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine delle due città.

La dinamica della truffa: il finto maresciallo e il falso procuratore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 15 giugno scorso, quando la Sala Operativa della Questura di Siena ha ricevuto la segnalazione di una presunta truffa ai danni di un’anziana residente nel centro storico.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, una donna di 91 anni, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri. L’uomo le ha riferito che il marito, ormai deceduto, risultava coinvolto in una rapina e che la responsabilità era ricaduta anche su di lei. Poco dopo, la donna ha ricevuto una seconda chiamata da un sedicente Procuratore di Siena, che le ha intimato di consegnare tutti i monili d’oro in suo possesso a una sua assistente.

La truffa si è consumata quando una delle donne, presentatasi alla porta della vittima, ha mostrato un tesserino con lo stemma dei Carabinieri, riuscendo così a carpire la fiducia dell’anziana. Dopo aver scoperto dove fosse nascosta la cassaforte, la truffatrice si è fatta consegnare tutti i gioielli custoditi all’interno.

L’intervento della Polizia e il collegamento con Frosinone

Accortasi di essere stata raggirata, la vittima ha chiamato il numero di emergenza 112. Nel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone, impegnata in un servizio di vigilanza sull’autostrada A1 tra Ceprano e Colleferro, ha notato un’utilitaria ferma in corsia di emergenza, rimasta senza carburante.

Durante il controllo, gli agenti hanno identificato le due donne a bordo, entrambe di origini napoletane e di 25 e 37 anni. La conducente era sprovvista di patente e le due non sono riuscite a fornire spiegazioni convincenti riguardo al contenuto di un sacchetto bianco trovato nell’auto. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di accompagnarle in ufficio per ulteriori accertamenti.

Le indagini e la denuncia

Grazie alla collaborazione tra la Polizia Stradale di Frosinone e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, è stato possibile collegare le due donne alla truffa aggravata avvenuta poche ore prima. Gli agenti hanno riconosciuto i monili d’oro come quelli sottratti all’anziana e hanno quindi proceduto a denunciare le due presunte responsabili per truffa aggravata in concorso.

Venerdì scorso, i poliziotti della Questura di Siena e della Polizia Stradale di Frosinone hanno restituito i gioielli alla vittima, che ha espresso la propria gratitudine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. In segno di riconoscenza, la donna ha donato agli agenti il fazzoletto della sua Contrada, simbolo di appartenenza e di ringraziamento per il lavoro svolto.

IPA