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Un uomo di 92 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in stato confusionale in mezzo al traffico di una delle principali arterie di Prato. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato una possibile tragedia, come reso noto dalle autorità.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì 1° maggio, intorno alle ore 20:30, lungo il viale Chang Zhou, una strada ad alto scorrimento caratterizzata da un intenso traffico veicolare nella città di Prato. Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Volante ha notato la presenza di un uomo anziano, visibilmente disorientato, fermo nello spazio centrale tra le due carreggiate, esposto al pericolo rappresentato dal flusso continuo di veicoli.

L’intervento degli agenti

Rendendosi immediatamente conto della gravità della situazione e del rischio concreto per la vita dell’uomo, gli agenti hanno arrestato la marcia del veicolo di servizio. Uno degli operatori è sceso rapidamente dal mezzo, ha scavalcato il muretto divisorio e ha raggiunto l’anziano per metterlo in sicurezza. Nel frattempo, il collega ha posizionato l’auto di servizio come barriera protettiva tra il traffico e l’uomo, regolando la circolazione e rallentando i veicoli per garantire la sicurezza dell’intervento.

L’identità dell’uomo e il ricongiungimento familiare

L’uomo, un cittadino italiano di 92 anni, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, prontamente chiamato sul posto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che l’anziano si era allontanato dalla propria abitazione, perdendo l’orientamento. Non ricordava i contatti dei familiari, ma grazie al telefono cellulare che aveva con sé, gli agenti sono riusciti a contattare la figlia, che da ore lo stava cercando con grande preoccupazione. La donna è stata immediatamente rassicurata sulle condizioni del padre.

Un intervento che ha evitato il peggio

Il tempestivo e coordinato intervento degli operatori della Polizia di Stato e la loro prontezza di riflessi nelle fasi operative hanno permesso di evitare conseguenze potenzialmente drammatiche. L’uomo è stato sottratto a una situazione di gravissimo pericolo per la sua incolumità, grazie alla professionalità e al sangue freddo dimostrati dagli agenti.

IPA