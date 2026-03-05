Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Venezia è stato catturato un giovane tunisino accusato di truffa aggravata ai danni di un anziano di 92 anni di Mirano. L’uomo avrebbe indotto la vittima a consegnare i gioielli di famiglia, simulando di essere un Carabiniere e sfruttando la paura di un presunto furto in una gioielleria.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di una più ampia strategia volta a contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, che negli ultimi tempi ha visto un preoccupante incremento. Le indagini sono state coordinate dalla Squadra mobile della Questura lagunare, impegnata in attività preventive e di monitoraggio del contesto criminale locale.

La dinamica della truffa: la tecnica del finto Carabiniere

L’indagine ha permesso di ricostruire la modalità con cui il giovane tunisino, 20 anni, avrebbe messo a segno la truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe presentato alla porta dell’anziano fingendosi un Carabiniere e raccontando di un presunto furto avvenuto in una gioielleria. Con questa scusa, avrebbe convinto la vittima a consegnare i preziosi custoditi in casa, temendo che potessero essere oggetto di furto.

L’intervento della Squadra mobile e l’arresto in flagranza

Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra mobile in servizio a Venezia è stato decisivo. Gli investigatori sono entrati in azione proprio mentre l’indagato stava lasciando l’abitazione dell’anziano, ancora in possesso della refurtiva. Il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. I gioielli trafugati sono stati immediatamente recuperati.

La restituzione dei gioielli e la formalizzazione della denuncia

Successivamente, i preziosi sono stati riconsegnati all’anziano signore presso gli uffici della Questura, dove la vittima si è recata accompagnata dagli operatori della Polizia di Stato per formalizzare la denuncia. L’episodio ha suscitato particolare attenzione per la vulnerabilità delle vittime di truffe di questo tipo, spesso persone anziane e sole.

Dell’arresto è stata informata la competente Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare le successive iniziative processuali.

