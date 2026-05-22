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Eseguito a Torino un arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi. Una donna di 94 anni è stata aggredita mentre camminava per strada, riportando una frattura al femore e una prognosi di 60 giorni. L’autore, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato fermato e arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Gli agenti del Commissariato di zona stavano percorrendo corso Giulio Cesare quando sono stati avvicinati da alcuni passanti. Questi ultimi hanno segnalato un’aggressione ai danni di un’anziana, vittima di un tentativo di furto della borsa da parte di un uomo.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno raggiunto rapidamente la zona indicata. Poco dopo, nelle vie limitrofe, hanno individuato un soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni. L’uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi a piedi.

Nel frattempo, un secondo equipaggio della Polizia ha prestato soccorso alla vittima. La donna, di 94 anni, è stata trovata a terra in evidente stato di shock e con forti dolori. Trasportata in ospedale, le è stata diagnosticata una frattura al femore, con una prognosi di 60 giorni.

La dinamica dell’aggressione

La ricostruzione dei fatti, supportata anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ha permesso di chiarire la dinamica dell’aggressione. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata alle spalle mentre camminava. L’uomo, dopo averla spinta nel tentativo di strapparle la borsa, non riuscendo nell’intento, l’ha trascinata a terra continuando a strattonarla.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore. Solo grazie all’intervento di altre persone, l’uomo ha interrotto l’azione ed è fuggito.

Le indagini e l’arresto

Gli accertamenti immediati, condotti dagli agenti e supportati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione quanto accaduto. Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino marocchino è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

IPA