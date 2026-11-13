A 11 anni dalla strage del Bataclan a Parigi, Meloni ricorda Valeria Solesin con le parole della madre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A 11 anni dagli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, che uccisero 130 persone, la premier Giorgia Meloni ricorda su X Valeria Solesin, la ricercatrice italiana di 28 anni uccisa al Bataclan. Lo fa attraverso le parole della madre, Luciana Milani, che “custodiscono tutto l’amore, il dolore e la forza di un legame che nessuna violenza potrà mai spezzare”. “Nel ricordo di Valeria e di tutte le vittime di quella terribile notte”, scrive Meloni, “rinnoviamo il nostro impegno a difendere la libertà”. E chiude: “Per non dimenticare. Mai”.