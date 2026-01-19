Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Rieti. Un quindicenne della provincia romana, studente presso un istituto scolastico del capoluogo reatino, è stato fermato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso dicembre, nei giorni immediatamente precedenti la pausa natalizia delle scuole. Gli investigatori, incaricati di eseguire un decreto di perquisizione nei confronti di un giovane sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rintracciato il ragazzo nel centro di Rieti mentre si trovava insieme ad altri studenti.

Il tentativo di disfarsi della droga e la perquisizione

Durante il controllo, il comportamento del giovane ha insospettito gli agenti: il ragazzo ha tentato di liberarsi di un piccolo involucro di cellophane, risultato poi contenere circa 1 grammo di hashish. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento, nascosto negli slip del ragazzo, di un panetto di quasi 50 grammi di hashish.

L’arresto e le misure cautelari

Il quindicenne è stato arrestato e messo a disposizione del Pubblico Ministero minorile, che ha disposto la sua traduzione presso il C.P.A. di Roma. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha stabilito per il minore la misura cautelare del collocamento in comunità. L’eventuale responsabilità penale sarà accertata nel corso del procedimento giudiziario.

Il coinvolgimento degli altri studenti

Durante l’operazione, uno dei compagni di scuola presenti ha tentato la fuga alla vista degli agenti, ma è stato prontamente bloccato. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Per questo motivo, il giovane è stato segnalato alla Prefettura locale come assuntore di sostanze stupefacenti, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

IPA