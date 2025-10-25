A 81 anni si sposa Massimo Cacciari, chi è la futura moglie Chiara Patriarca

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Massimo Cacciari si sposa. A dare la notizia non è il noto filosofo, né la futura moglie Chiara Patriarca: l’annuncio ufficiale arriva dagli albi di Milano e Venezia, le cosiddette pubblicazioni. Così l’ex sindaco della città lagunare ha scelto di convolare a nozze all’età di 81 anni. Per il momento la data del “sì” non è ancora stata fissata.

Massimo Cacciari si sposa

Come anticipato, il filosofo Massimo Cacciari convolerà a nozze con la compagna Chiara Patriarca all’età di 81 anni. A darne notizia sono i comuni di Venezia e Milano, dove sono comparse le pubblicazioni di matrimonio della coppia. Lo riporta Il Gazzettino.

Le affissioni recitano: “Comune di Venezia, ufficio dello stato civile, atto di pubblicazione del matrimonio che gli sposi intendono contrarre a Milano”.

Quindi: “Sposo: Massimo Cacciari, nato in Venezia il 5-6-1944, residente in Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata in Trieste il 30-9-1973, residente in Milano, cittadinanza italiana”.

Dettagli inequivocabili sui quali, tuttavia, le parti interessate non hanno ancora rilasciato commenti.

Chi è Chiara Patriarca

Stando a quanto riporta Repubblica Chiara Patriarca vivrebbe nella riservatezza. La sua relazione con Massimo Cacciari, in effetti, non è a disposizione dei follower.

52 anni, triestina, su Facebook ha scelto il nickname “Claros” e la frase: “Se puoi sognare puoi fare” per raccontarsi nella bio. Secondo le indiscrezioni la coppia si sarebbe incontrata a Venezia e lì sarebbe scoppiato l’amore.

I commenti degli amici di Massimo Cacciari

Appresa la notizia, Il Gazzettino ha raccolto i commenti a caldo degli amici di Massimo Cacciari. La loro convivenza “va avanti almeno dai tempi del Covid”, un fatto strano per il filosofo, dato che “non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna”.

Chiara Patriarca “è veramente simpatica e sa tenergli testa”, aggiungono gli amici. Capacità che le riconoscono “non solo dal punto di vista intellettuale ma pure sul piano caratteriale”. La futura sposa del filosofo “dovrebbe essere un’architetta o qualcosa del genere”, ma non si sa altro.

Massimo Cacciari “è sempre stato molto discreto”, aggiungono, e concludono: “Va bene così, in fondo sono fatti loro”.