A Bari cosparge ex moglie d'alcol e prova a darle fuoco sul posto di lavoro: gli cade l'accendino, arrestato

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Le avrebbe versato addosso dell’alcol etilico mentre era al lavoro, in una strada del centro di Bari, e poi avrebbe provato a darle fuoco con un accendino che gli è scivolato di mano proprio in quel momento. Per questa aggressione, avvenuta il 9 ottobre, un uomo di 44 anni è in carcere con le accuse di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia. La vittima è la sua ex moglie, che si è salvata grazie alla sorella, quel giorno insieme a lei.

Cosa è successo il 9 ottobre nel centro di Bari

Gli agenti della Squadra mobile sono arrivati in quei minuti, dopo una segnalazione. Nella ricostruzione degli investigatori, l’uomo aveva già cosparso la donna su tutto il corpo e stava cercando di appiccare le fiamme dal pavimento quando l’accendino gli è caduto. Tra i due c’è stata una breve colluttazione, al termine della quale è stata lei a raccoglierlo da terra e a darsi fuoco, presa dallo sconforto e, secondo chi indaga, sfinita da vessazioni che andavano avanti da tempo.

Le fiamme erano già partite quando la sorella è riuscita a metterle la testa e il busto sotto l’acqua, mentre la donna si toglieva i vestiti. Non ha riportato lesioni gravi.

Le telecamere e la denuncia: anni di maltrattamenti davanti ai figli

Le telecamere di videosorveglianza del luogo di lavoro hanno ripreso tutta la scena, e su quelle immagini, oltre che sulla denuncia della donna, si è mossa l’indagine della Squadra mobile coordinata dalla Procura di Bari.

Ai poliziotti ha raccontato anni di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’ex marito, e in qualche caso i due figli, entrambi minorenni, avrebbero assistito.

La custodia cautelare in carcere l’ha chiesta il pubblico ministero, e il 16 ottobre il gip del Tribunale di Bari ha firmato l’ordinanza. Il 44enne, già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato preso dagli agenti nella sua abitazione. Dell’arresto si è saputo solo il 21 ottobre.

Terni, Fatiha El Afghani morta dopo cinque mesi in ospedale

Fatiha El Afghani, originaria del Marocco, aveva 44 anni e faceva la badante. Il 9 maggio tornava dal lavoro sull’autobus della linea 22 quando, vicino a Santa Lucia di Stroncone, è stata presa a martellate alla testa. È morta il 19 ottobre all’ospedale di Terni, dove era ricoverata da quel giorno. Per l’aggressione è in carcere il marito, Mohamed El Messaoudi, 42 anni, accusato di tentato femminicidio pluriaggravato: i carabinieri lo hanno bloccato tre giorni dopo in un bar della zona, entrato lì a fare colazione.

L’accusa è tentato femminicidio pluriaggravato. Ad aprile El Messaoudi era già stato arrestato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, e gli era stato imposto di stare lontano da casa e dai familiari, con il braccialetto elettronico. Ce l’aveva addosso anche sul bus: gli investigatori l’hanno trovato strappato poco lontano, insieme al martello. Con la morte di Fatiha la sua posizione si aggrava, e sul corpo verrà eseguita l’autopsia.