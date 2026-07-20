A Bari vinti 596 mila euro al Superenalotto con una schedina da 2 euro, nessuno li riscuote: che fine faranno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo scorso 14 maggio, nel quartiere Libertà di Bari, sono stati vinti 596mila euro al Superenalotto. La maxi vincita è stata fatta con una puntata di soli 2 euro nella tabaccheria Iannone, in via Tommaso Fiore. Al momento, però, nessuno si è ancora fatto avanti per riscuotere la somma, frutto di un 5+1, il solo realizzato in Italia quel giorno.

Superenalotto, vinti a Bari 596mila euro: nessuno ha ancora ritirato la somma

Tra meno di un mese, se la vincita non verrà incassata, non potrà più essere ritirata. Per ora, chi ha puntato 2 euro aggiudicandosene 596mila non si è ancora fatto vivo.

Il botto da quasi 600mila euro era stato festeggiato con orgoglio dai titolari della tabaccheria in questione, i fratelli Iannone – Sabino e Francesco.

ANSA

Il comunicato di Superenalotto

A distanza di più di due mesi si è creato un giallo attorno alla vincita. Il Superenalotto, oggi, ha ricordato che nessuno ha ancora riscosso il denaro nel punto vendita di Sisal.

“Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal – evidenzia il comunicato – il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34”.

La vincita deve essere riscossa “entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino”. Ciò significa che c’è tempo per incassare il premio fino al prossimo 12 agosto, ossia entro 23 giorni.

Il commento del tabaccaio: “Un peccato perdere una somma del genere”

“Ma davvero? Non sappiamo chi sia questa persona ed è impossibile risalire alla sua identità perché molte giocate sono gestite in abbonamento, la schedina era di soli due euro e inoltre il nostro punto vendita è in una zona di passaggio”, ha commentato Francesco Iannone, come riporta il quotidiano La Repubblica.

Il titolare dell’esercizio ha aggiunto che tutti i giorni dalla sua tabaccheria passano “persone nuove, volti sconosciuti”, fra i quali potrebbe figurare anche la persona misteriosa del 5+1 dello scorso 14 maggio.

“Chi vince qui da noi non ci dice mai nulla – ha confidato Iannone – però questa situazione mi stupisce, è un peccato perdere una somma del genere. Mancano comunque diversi giorni, è possibile che questa persona si faccia viva”.

“Qui da noi passano e giocano anche tantissimi turisti. Quindi è possibile che abbia dimenticato di riscuotere o che non si sia informato su come farlo. Magari ci vuole solo un po’ di tempo”, ha concluso l’uomo.

Cosa succede se nessuno ritira l’importo

Come chiarisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le modalità per la riscossione dipendono dall’importo della vincita e dalla modalità di partecipazione al gioco, e se la stessa è stata realizzata giocando attraverso la rete fisica ovvero la rete a distanza.

Per le giocate effettuate presso le ricevitorie, la riscossione del premio può avvenire soltanto con la presentazione della relativa ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, previa la prevista verifica del tagliando.

Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale generale dell’esito del concorso.

Se entro 90 giorni nessuno si fa vivo, l’intero premio finisce nelle casse dello Stato e non lo si può più recuperare né richiedere.