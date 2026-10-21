A Barra 7 chili di cocaina in uno scantinato e un 44enne arrestato con un documento falso
Un 44enne è stato arrestato a Barra per una condanna legata al contrabbando e denunciato per un documento d’identità falso.
Circa 7 chili di cocaina nascosti in uno scantinato e, nella stessa zona, un uomo fermato con una carta d’identità intestata a un’altra persona. A Barra, quartiere della periferia est di Napoli, la polizia ha arrestato un 44enne che doveva scontare una condanna per contrabbando e ha sequestrato la droga, che per ora non ha un proprietario.
- Controlli a Barra, il 44enne con il documento falso
- La condanna per contrabbando tra Napoli e il Vesuviano
- Cocaina a Barra, 7 chili nello scantinato
Controlli a Barra, il 44enne con il documento falso
Come riporta la Polizia di Stato, il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 20 ottobre, durante i servizi degli agenti del Commissariato Ponticelli.
Al momento dell’identificazione, il 44enne ha mostrato un documento d’identità con la sua foto.
Il documento, però, era intestato a un’altra persona ed è risultato falso.
Per questo l’uomo è stato denunciato per possesso di documenti di identificazione falsi.
La condanna per contrabbando tra Napoli e il Vesuviano
Gli accertamenti hanno poi fatto emergere un ordine di carcerazione a suo carico, emesso il 26 giugno dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli.
Il 44enne deve scontare 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione.
La pena riguarda reati di contrabbando commessi nel 2017 tra Napoli, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana.
Gli agenti lo hanno quindi arrestato.
Cocaina a Barra, 7 chili nello scantinato
Nel corso degli stessi controlli, i poliziotti hanno ispezionato uno scantinato, sempre nella zona di Barra.
All’interno c’erano circa 7 chili di cocaina, due bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi.
Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti: chi usasse lo scantinato resta da scoprire.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.