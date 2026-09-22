A Bergamo accoltella l'ex davanti al figlio di 4 anni, arrestato con le mani sporche di sangue: lei è grave

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ha aggredito l’ex compagna trentaquattrenne con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici, davanti al figlio di 4 anni: l’autore dell’agguato è un trentenne di origine marocchina, che è stato arrestato dai militari della stazione di Urgnano. La donna, dopo essere stata accoltellata, è stata trasferita in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le sono state riscontrate lesioni multiple.

Bergamo, accoltella l’ex compagna davanti al figlio di 4 anni: arrestato

L’episodio, come riporta SkyTg24, è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 settembre. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio e, dopo l’udienza di convalida, il gip ha disposto la permanenza in carcere.

La vittima, un’italiana di 34 anni, è ora ricoverata ed è in pericolo di vita.

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I militari della stazione di Urgnano sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 sul luogo dell’aggressione, ossia l’ingresso della casa in cui vive la donna che è stata trovata a terra, con ferite profonde da arma da taglio.

La vittima dell’aggressione è in pericolo di vita

I medici hanno riscontrato sul corpo della trentaquattrenne lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia. Con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate.

La donna è quindi stata ricoverata in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.

Secondo quanto filtrato fino ad ora, l’aggressione è avvenuta alla presenza del figlio della coppia di 4 anni. Il minore è inizialmente stato preso in custodia da un vicino di casa e poi affidato ai nonni materni.

L’aggressore catturato con le mani sporche di sangue

L’uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, dopo aver colpito l’ex compagna, si è allontanato a piedi dall’abitazione ed è stato catturato dai carabinieri davanti a un santuario, a poca distanza dalla casa della donna.

Quando è stato rintracciato, aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Il Tribunale per i Minorenni ha emesso un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore.