A Bergamo tiene a casa la madre morta nel letto per la pensione, il racconto choc dei vicini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Bergamo una donna ha tenuto nascosto in casa il corpo senza vita dell’anziana madre morta da un anno, continuando a percepire la sua pensione e a chiedere i permessi per la “104”. Alle forze dell’ordine che si sono presentate nella sua abitazione ha rivelato: “Sì, è mia mamma, è morta un anno fa, il 17 settembre 2024”. I vicini hanno raccontato: “Usciva un odore molto fastidioso”.

La scoperta del cadavere a Bergamo

Il corpo senza vita della donna, che il 27 luglio 2024 aveva compiuto ben 101 anni, è stato scoperto mercoledì 10 settembre. Solo quel giorno le forze dell’ordine, coadiuvate dai vigili del fuoco, sono riuscite a entrare nell’appartamento e a trovare il cadavere, ormai in avanzato stato di decomposizione. Era sdraiato a letto, con alcune coperte sopra, da cui spuntava solamente la testa.

Ad aprire la porta agli agenti è stata la figlia, dipendente pubblica di 60 anni, che ha ammesso: “Sì, è mia mamma, è morta un anno fa, il 17 settembre 2024“. Da quella data, stando a quanto sarebbe emerso e come riportato da L’Eco di Bergamo, avrebbe continuato a percepire la pensione della madre e a richiedere i permessi per la “104” (l’ultima volta – sembrerebbe – quattro giorni fa) per restare a casa dal lavoro e accudirla.

ANSA

La figlia della donna è stata portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una visita in Psichiatria.

L’allarme dei vicini e dell’altro figlio della donna

Dalla casa, stando a quanto raccontato dai vicini, “usciva un odore davvero molto fastidioso, tanto che più volte abbiamo segnalato il problema, ma gli interventi delle forze dell’ordine si fermavano di fronte alla porta chiusa, da cui non rispondeva nessuno, e ci spiegavano che serviva un mandato per poter entrare”.

L’intervento decisivo delle forze dell’ordine è arrivato dopo che l’altro figlio della donna, che vive a Genova, aveva contattato la polizia locale di Bergamo perché da alcuni giorni non riusciva a sentire telefonicamente la sorella.

Stando alla ricostruzione de L’Eco di Bergamo, i contatti tra i due fratelli non sarebbero stati frequenti, ma sembra che lui inviasse da tempo un sostegno economico per far fronte alle necessità mediche della madre, con cui però, evidentemente, non parlava al telefono. Pare fosse la sorella a rincuorarlo sullo stato di salute della donna.

La figlia dell’anziana donna condotta in Psichiatria

La figlia della vittima, che stando ai primi rilievi sarebbe morta per cause naturali (ma verrà eseguita l’autopsia), è stata accompagnata per una visita in Psichiatria all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nei suoi confronti, per il momento, non sono stati presi provvedimenti.