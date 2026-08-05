A Bitonto vince 1 milione di euro alla Lotteria e butta il biglietto, lo ritrova miracolosamente in discarica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Nicola Toscano, amministratore della società che si occupa della raccolta rifiuti nel Comune di Bitonto, ha raccontato la storia di un biglietto della lotteria milionario andato perso, ma ritrovato. Una vicenda che ha del miracoloso e che ha ridato il sorriso a una famiglia della provincia di Bari. Non appena ci si è resi conto dell’errore, ovvero del biglietto milionario gettato inavvertitamente nei rifiuti, è partita la corsa al recupero.

Biglietto milionario perso e ritrovato

Un uomo di Bitonto fa la raccolta differenziata e per errore getta il biglietto da 1 milione di euro nei rifiuti. Quando se ne accorge, scatta il panico, ma anche l’idea di contattare direttamente la società che si occupa della raccolta nel Nord Barese e quindi anche nella cittadina di Bitonto, in provincia di Bari.

È così che la famiglia di Bitonto incontra Nicola Roberto Toscano, amministratore unico della Sanb. La storia lo convince a impegnarsi per ritrovare il biglietto fortunato.

Insieme agli operatori, che ringrazia pubblicamente in un messaggio su Facebook, riescono a rintracciare il camion che aveva raccolto la spazzatura e a ritrovare il milione tra una montagna di rifiuti.

Il racconto di Toscano

Nicola Roberto Toscano ha raccontato all’Ansa questa vicenda miracolosa. Narra di come una persona abbia giocato alla lotteria istantanea i soliti numeri, come faceva da sempre, dei numeri legati a una persona cara.

Lo faceva ormai da tempo in maniera quasi automatica ed è per questo che, senza rendersene conto, ha gettato il biglietto anche se vincente. Il regolamento della lotteria prevede che, in caso di vincita, a pagare sia la ricevitoria, ma questa vittoria era molto più grande.

Si parla di un premio da 1 milione di euro e serve il tagliando per poter ricevere la somma. Tornato a casa dai familiari, dopo aver notato che i numeri usciti erano vincenti, ha capito di aver buttato il biglietto fortunato.

La ricerca del biglietto

È iniziata così la corsa al recupero. La società si è impegnata per ricostruire l’intera filiera, dal momento del ritiro fino alla consegna nel compattatore. È stato così individuato il mezzo che aveva raccolto la spazzatura ed è stato svuotato. Non era possibile farlo all’interno della loro struttura per via di una possibile contaminazione dei rifiuti, ed è stata così contattata un’azienda che potesse consentire la cernita del materiale.

Hanno iniziato a cercare e alla fine il biglietto da 1 milione di euro è sbucato da un sacchetto dove erano presenti anche altri biglietti. L’unico non rovinato era proprio quello da 1 milione di euro.

Toscano racconta che gli operatori hanno toccato il biglietto fortunato perché potesse portare loro fortuna. “Con i ragazzi abbiamo preso un caffè e per gioco comprato un gratta e vinci. Risultato? Abbiamo portato a casa 50 euro”.