A Bologna pipe per il crack distribuite dal Comune, Crepet contro Lepore: cosa bisogna fare per lo psichiatra

L’amministrazione comunale di Bologna ha annunciato la distribuzione di pipe gratuite per il crack, allo scopo di diminuire il danno. Contro l’iniziativa si è scagliato il noto psichiatra Paolo Crepet. “Alziamo pure bandiera bianca. E ammettiamolo una volta per tutte: abbiamo fallito, possiamo brindare a una storica sconfitta”, ha detto lo specialista.

L’iniziativa di Bologna sulle pipe per il crack

Il Comune di Bologna ha deciso di distribuire pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza.

Una prima fase della sperimentazione era partita un anno e mezzo fa con l’obiettivo della riduzione del danno.

ANSA

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore

A distribuire la pipa in alluminio per inalare la droga a base di cocaina saranno gli operatori di strada di Asp ma si potrà anche richiederlo negli spazi di Fuori binario in via Carracci. La misura, spiega l’amministrazione comunale è nata per contrastare l’aumento di utilizzatori di crack sotto le torri.

Secondo i dati Ausl solo quelli in carico erano 518 al 30 giugno, di cui, 134 nuovi casi. Erano 353 nel 2023 e 456 nel 2024.

Crepet contro l’iniziativa di Bologna

Molte sono state le critiche all’iniziativa del Comune di Bologna, tra chi è contrario c’è lo psichiatra Paolo Crepet.

“Evitiamo una tracheite, ma rischiamo di tirare dentro anche chi stava solo valutando la possibilità. Se un Comune dice che l’unica cosa da fare è questa e non, per esempio, contrastare i pusher, ha già perso. Pensi al paradosso: obbligo dei 30 all’ora sulle strade dove chi è fatto e strafatto passa dagli effetti della stimolazione alla depressione e nemmeno vede i semafori”, ha detto lo specialista al Resto del Carlino.

Per Crepet distribuire pipe gratis per il crack “significa dichiarare l’impotenza assoluta di fronte a un fenomeno che non è solo crack e non è solo Bologna”.

“Il mercato della droga da mezzo secolo è gestito dalla malavita. Che nessuno abbia avuto il coraggio di fare terra bruciata attorno alla malavita è altrettanto evidente”, ha aggiunto.

Lo psichiatra si augura “almeno che sia l’occasione buona per riflettere sulle centinaia di ragazzi che vogliono bruciarsi il cervello. Il fatto che il 55% sia italiano non mi rattrista né mi rallegra: vengo finalmente informato che nessuna orda barbarica si è impossessata delle nostre piazze”.

Crepet contro il sindaco Matteo Lepore

Alla domanda su cosa potrebbe fare un sindaco, Crepet ha risposto che dovrebbe “domandarsi se finora ha fatto le cose giuste per prevenire tutto questo. Le piazze e le vie di molte città anche piccole, sono diventate pericolose, la gente ha paura di uscire di casa”.

Sulla motivazione dell’amministrazione comunale di prevenire danni collaterali dell’uso del crack, lo specialista ritiene “non sia la strada per dissuadere chi fa uso della sostanza, anzi. La vedo come un’agevolazione e comprendo chi si sente giustificato: mi assicurano che non prenderò l’epatite… Io spiegherei piuttosto che il crack è un elettroshock per il cervello”.

Lo psichiatra chiama in ballo anche il ministero della Salute e l’Istituto superiore della sanità che dovrebbero fornire statistiche aggiornate sulla diffusione delle droghe in ogni città, l’età media dei consumatori e la tipologia di sostanza usata.

“Il crack non può essere l’unico motivo di preoccupazione. C’è tutto il mercato clandestino degli psicofarmaci, l’alcol consumato in maniera smodata”, ha detto sottolineando che “limitare il danno è una cosa degli anni ’70” ed è spaventoso che a “distanza di decenni si ripropongono le stesse politiche e la stessa impotenza mentre là fuori il menù è diventato più ricco e anche a buon mercato”.