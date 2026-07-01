A Bologna vola l'aeroplano di carta più grande del mondo, con un'apertura di 20 metri: il video

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Un gruppo di studenti dell’Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo. Il velivolo è il risultato di Icarus, il progetto nato tra gli allievi di ingegneria dell’ateneo pisano e sviluppato con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jakidale. Costruito a mano esclusivamente con carta e colla, l’aeroplano ha un’apertura alare di 20,04 metri, è lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of technology dal 2013. Il record è stato certifica lo scorso 25 giugno al WMF – We Make Future di BolognaFiere. I componenti del team Unipi sono Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.