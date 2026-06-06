A Brescello vicino Reggio Emilia auto investe due ragazzi in bici, 19enne morto e l'amico 18enne in ospedale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Travolto e ucciso a 19 anni da un’auto mentre era di notte in bici sulla provinciale insieme a un amico. Due ragazzi appena maggiorenni sono stati investiti a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, da un veicolo guidato da un 43enne. A perdere la vita Giovanni Zaccaria Abden, morto sul luogo dell’incidente nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Trasportato in ospedale in gravi condizioni il 18enne che era con lui.

L’incidente a Brescello

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno lungo la s.p. 62 Cisa, in provincia di Reggio Emilia.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Volkswagen Passat ha travolto i due amici che viaggiavano su una bicicletta e uno skateboard ai margini della carreggiata, lungo l’arginello. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, nel buio il conducente non si sarebbe accorto della presenza dei ragazzi e non è riuscito ad evitare l’impatto.

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I soccorsi

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due automediche e un’autoinfermieristica. Giovanni Zaccaria Abden è stato trovato in condizioni disperate e le lesioni subite nell’incidente si sono rivelate letali.

Grave ma cosciente l’amico 18enne, trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma. Illeso ma in stato di forte shock il 43enne al volante dell’auto, residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense, portato all’ospedale Guastalla.

La festa in provincia di Reggio Emilia

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto, attraverso i rilievi sulla carreggiata e il sequestro dei veicoli. Sul posto anche il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino.

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi, entrambi residenti a Pontedera, in provincia di Pisa, sarebbero stati diretti a una festa nel Parmense.

Da quanto riportato dal Corriere della Sera, i due sarebbero arrivati a Parma per partecipare probabilmente all’Elrow Town Italy, festival di musica elettronica in programma nella giornata del 6 giugno al Campovolo.