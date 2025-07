A Brindisi assalto a portavalori davanti a supermercato in pieno giorno: "Sentito un botto, poi le urla"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Cruenta rapina a portavalori a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi davanti ad un supermercato dove uomini armati hanno anche sparato probabilmente a scopo intimidatorio in pieno centro, non ci sono feriti. Gli inquirenti sono già al lavoro e ipotizzano che la rapina sia stata fatta da una banda specializzata che opera nella zona nel nord del Salento, dato che ci sono precedenti. “Un botto, poi le urla” raccontano i testimoni.

La ricostruzione della rapina al portavalori a Brindisi

Intorno alle 8 del 12 luglio tre vigilanti si sarebbero recati con un portavalori di Battistolli nel parcheggio esterno del supermercato MD di Via Rossini.

Mentre un uomo ha recuperato l’incasso del market del giorno precedente e stava ritornando a bordo del mezzo, sarebbe stato affiancato da due uomini armati a bordo di uno scooter proveniente da via Mesagne.

Sarebbe stata puntata una pistola contro le tre guardie giurate presenti ed esploso anche un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio.

Il bottino sottratto si aggirerebbe intorno ai 40mila euro.

In un primo momento i rapinatori avrebbero provato a fuggire con una Citroen C3, probabilmente parcheggiata in quella zona in precedenza, ma qualcosa sarebbe andato storto, virando così su un furgone.

Le testimonianze

TGcom24 ha raccolto le prime testimonianze di chi era presente al momento della rapina a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. “Abbiamo sentito un botto poi le urla e il furgone che scappava” le parole raccolte.

Alcuni residente si sono svegliati proprio a causa del caos generato dalla paura dei presenti e dal colpo di arma da fuoco che i rapinatori avrebbero esploso prima di scappare.

La banda dei rapinatori dei portavalori

I carabinieri della compagnia di Brindisi stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

La precisione con cui hanno agito conoscendo l’orario della consegna della borsa dell’incasso del supermercato al portavalori rapinato lascerebbe pensare ad una pianificazione e alla presenza di uno o più basisti.

Gli inquirenti starebbero visionando anche le telecamere di videosorveglianza del supermercato e degli edifici attigui per trovare materiale utile alle indagini.

Tra le ipotesi quella di una banda specializzata nell’assalto a portavalori attiva nel nord del Salento. C’è infatti un precedente che pesa più degli altri a favore della possibilità che ci sia un gruppo specializzato in questo tipo di rapine.

Un altro portavalori, sempre della Battistolli, fu oggetto di un tentativo di rapina sulla statale 613 nel Brindisino.