A Brindisi i fratelli Verdoscia morti di infarto uno dopo l'altro, malore per la terza sorella: è grave

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia familiare a San Donaci, in provincia di Brindisi. Due fratelli, Angelo e Claudia Verdoscia, sono morti a distanza di poche ore, entrambi stroncati da un infarto. L’uomo aveva 50 anni, la donna 62. La terza sorella, appresa la notizia dei due decessi, ha a sua volta accusato un malore e ora è ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Perrino.

Brindisi, morti i fratelli Verdoscia: entrambi stroncati da un infarto

La comunità di San Donaci, comune di circa 6 mila abitanti, è stata profondamente scossa dal dramma familiare che ha colpito la famiglia Verdoscia.

Secondo quanto riferito dalle testate locali, il primo a spegnersi è stato Angelo, agricoltore 50enne. L’uomo avrebbe dovuto incontrare un amico per un caffè intorno alle 18 di venerdì 1 maggio.

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Uscito di casa, dove viveva con la madre, si è avviato verso il luogo dell’appuntamento, un bar. Si è però sentito male e si è accasciato a terra. I sanitari del 118 si sono recati sul posto per tentare di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte di Angelo si è subito sparsa a San Donaci. Quando sua sorella Claudia è stata informata della scomparsa, è stata colta a sua volta da un malore, rivelatosi fatale

Anche la terza sorella colpita da un malore

Anche la terza sorella, saputo del decesso dei due fratelli, si è sentita male. Dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

“La comunità è profondamente addolorata per quanto accaduto. Il dolore che li ha colpiti ha scosso l’intero paese, unendolo in un sentimento di sincera partecipazione e cordoglio”, ha scritto il comune di San Donaci, in una nota.

“L’amministrazione comunale, insieme ai consiglieri e a tutti i dipendenti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, manifestando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza”, si legge ancora nel comunicato.

“Si invita tutta la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari anche nel giorno dei funerali, testimoniando con rispetto e partecipazione il senso di comunità che contraddistingue San Donaci”, hanno concluso dall’amministrazione comunale.