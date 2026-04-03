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Un ventunenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo un episodio avvenuto a bordo di un treno nella rete ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’azione, che ha causato l’arresto improvviso del convoglio e disagi ai passeggeri, è stata rilevata grazie al sistema di videosorveglianza installato sul treno. L’intervento della Polizia Ferroviaria ha portato all’identificazione dei responsabili, uno dei quali è stato denunciato in stato di libertà.

I fatti: freno d’emergenza azionato senza motivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo ordinario a bordo di un treno che percorre la rete ferroviaria gestita dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il capo treno ha notato, tramite il sistema di videosorveglianza presente sul convoglio, quattro giovani intenti ad azionare il freno di emergenza senza alcuna giustificazione apparente. Questo gesto ha provocato l’arresto immediato del treno, causando notevoli disagi sia alla circolazione ferroviaria sia ai passeggeri presenti a bordo.

La fuga dei responsabili

Subito dopo aver attivato il freno di emergenza, i quattro giovani sono scesi rapidamente dal treno e si sono allontanati dal luogo dell’accaduto, cercando di far perdere le proprie tracce. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per ripristinare la regolarità del servizio e avviare le indagini necessarie all’identificazione dei responsabili.

Le indagini e la denuncia

Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata dal capo treno presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Porta Nuova. Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di risalire all’identità dei responsabili. Uno di loro, un ventunenne italiano, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio dalla Polizia Ferroviaria di Bussoleno.

IPA