A Camaiore furbetti del Reddito di cittadinanza e bonus sociali, vivevano in una villa e avevano conti esteri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una coppia residente a Camaiore, in provincia di Lucca, sarebbe stata denunciata dalla Guardia di finanza per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero beneficiato per anni di sussidi pubblici e agevolazioni sociali pur vivendo in una villa in Versilia e disponendo di risorse economiche non dichiarate.

Camaiore, percepivano reddito di cittadinanza ma vivevano in villa

Come riportato da La Repubblica, nel mirino delle Fiamme gialle sono finiti un uomo di circa 70 anni, originario della Campania, e una donna di circa 50 anni, extracomunitaria.

La coppia è stata anche sanzionata per la percezione irregolare del Reddito di cittadinanza.

Secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, la coppia viveva in una villa situata a circa 700 metri dal lungomare di Camaiore.

L’abitazione, affittata a 1.500 euro al mese, sarebbe risultata incompatibile con la situazione di grave difficoltà economica rappresentata nelle richieste di accesso ai sussidi.

Nonostante questo, i due avrebbero beneficiato di diverse forme di sostegno pubblico a partire dal 2019.

Gli investigatori parlano di “ogni possibile forma di sostegno assistenziale elargita dallo Stato e dagli enti locali”.

Tra le agevolazioni ottenute ci sarebbe stato anche un ombrellone gratuito presso lo stabilimento balneare comunale, concesso per più stagioni estive e dal valore complessivo di 6000 euro.

Le verifiche della Guardia di finanza

Le indagini sono partite dall’incrocio tra i dati relativi ai sussidi e quelli riguardanti la situazione patrimoniale e finanziaria della coppia.

I finanzieri hanno analizzato abitazioni, autovetture, spese sostenute e movimenti di denaro.

Da questi controlli sarebbero emerse incongruenze rispetto alla condizione economica dichiarata.

Secondo gli investigatori, i due avrebbero continuato a richiedere benefici pubblici pur potendo contare su disponibilità economiche superiori a quelle indicate nelle domande.

Dagli accertamenti sarebbe emerso anche che entrambi erano titolari, in Svizzera e in Gran Bretagna, di diverse società di consulenza specializzate nell’apertura di imprese all’estero.

Quanto avrebbero incassato

Solo negli ultimi cinque anni, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, sui conti correnti nazionali della coppia sarebbero arrivati circa 200.000 euro provenienti da conti svizzeri.

Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe ottenuto complessivamente quasi 50mila euro tra sussidi, bonus e benefici assistenziali.

La quota più consistente riguarda oltre 41.000 euro legati ad assegni sociali, cioè alla pensione di vecchiaia.

A questi si aggiungerebbero più di 3.000 euro percepiti attraverso il Reddito di cittadinanza.