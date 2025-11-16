A Catania 50enne travolto e ucciso sull'A18 vicino il casello di San Gregorio, stava cambiando la gomma forata
Un uomo di 50 anni è morto sulla A18 dopo essere stato travolto mentre cambiava una gomma. Indagini in corso per confermare la dinamica
Un uomo di cinquant’anni è morto sull’A18 in direzione Catania. L’automobilista era sceso dall’auto per cambiare una gomma forata, quando è stato travolto da un’altra auto. Aveva già contattato il carro attrezzi e si trovava sulla corsia d’emergenza. Gli agenti stanno analizzando le strisce rimaste sull’asfalto per capire se la vettura poteva evitare l’uomo. Inutili i soccorsi, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.
Incidente sulla A18: travolto un 50enne
Un uomo di cinquant’anni è stato travolto sulla corsia di emergenza vicino al casello di San Gregorio dell’autostrada A18 in direzione Catania. Aveva dovuto accostare in seguito a un problema all’auto. Dalle prime ricostruzioni sembra avesse forato e si era posizionato sulla corsia di emergenza per cambiare la ruota.
L’uomo aveva già chiamato anche il carro attrezzi prima di scendere dall’autovettura. Per questo è possibile tracciare il momento dell’impatto. Dalle prime informazioni locali, non è chiaro se la vettura che lo ha travolto e ucciso sia rimasta in attesa dei soccorsi o se sia fuggita.
Incidente mortale vicino al casello: travolto un 50enne
Gli agenti intanto stanno cercando di verificare la velocità del mezzo coinvolto e la distanza di sicurezza mantenuta dall’automobilista investitore per dichiarare la responsabilità del tragico evento.
La dinamica dell’incidente
Al momento non sono ancora state dichiarate le dinamiche ufficiali dell’incidente che ha ucciso il cinquantenne, residente a Siracusa ma nato a Milano. Non è stato neanche divulgato il nome della vittima, né tantomeno i brand delle vetture coinvolte.
Dalle prime ricostruzioni degli agenti, però, appare chiaro che l’incidente sia avvenuto sulla corsia di emergenza, quando l’uomo è sceso dall’auto per cambiare la gomma forata o per fare un controllo sulla vettura che presentava un qualche problema tecnico, tanto che aveva già chiamato il carro attrezzi, quando è stato travolto.
Gli accertamenti della polizia stradale dovranno rispondere a diverse domande, come per esempio la velocità del veicolo investitore e le condizioni del tratto autostradale che potrebbero aver influito sull’incidente. Non risultano ipotesi ufficiali, ma neanche accuse dirette o un annuncio di caccia all’uomo, il che, anche senza ufficialità, vuol dire che l’altra autovettura non si è data alla fuga ed è rimasta sul luogo per prestare soccorso.
Soccorsi e traffico stradale
Purtroppo, al momento dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per il cinquantenne non c’è stato più nulla da fare. Sembra che l’impatto sia stato piuttosto forte, visto anche il tratto autostradale che permette velocità più sostenute e quindi danni riportati più gravi.
All’arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno quindi potuto soltanto constatare il decesso. Si apprende però che hanno cercato in ogni caso di stabilizzare le condizioni dell’uomo, nella speranza di poterlo trasportare all’ospedale più vicino, ma con poco successo.
L’incidente, i soccorsi e gli accertamenti sulle responsabilità dell’incidente hanno rallentato la circolazione nei pressi del casello in direzione Catania. Si sono formate lunghe code soprattutto nelle fasi iniziali delle operazioni di soccorso, per poi tornare regolare dopo la rimozione del corpo e dei mezzi coinvolti.