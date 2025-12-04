A Catania l'ospedale di Biancavilla scambia i cadaveri, invertite le bare per i funerali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

All’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, in provincia di Catania, si è verificato un tremendo errore da parte del personale dell’Azienda sanitaria provinciale: due cadaveri sono stati scambiati e una delle due bare è stata consegnata ai familiari con il defunto ‘sbagliato’. La vicenda ha sollevato indignazione anche a livello politico. Il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, ha chiesto che vengano al più presto individuati i responsabili, augurandosi che vengano messe in campo una serie di misure affinché non si ripetano vicende di questo tipo.

Catania, ospedale di Biancavilla nella bufera: bare e defunti scambiati

Lo scambio dei cadaveri è avvenuto in ospedale. Uno dei due doveva essere consegnato ai familiari, mentre l’altro era in attesa del nulla osta per essere affidato ai propri parenti.

Qualcosa è però andato storto e le salme sono state scambiate. Tra l’altro, un defunto è stato vestito con gli abiti dell’altra persona deceduta.

La bara viene riportata nella camera mortuaria

Dopo il macroscopico errore, una delle bare è stata portata a casa di una delle due famiglie coinvolte nella vicenda. A distanza di qualche ora, i parenti dell’uomo deceduto si sono resi conto che nel feretro non c’era il proprio caro, bensì un’altra persona.

A quel punto è stata avvertita l’Asp e la salma ‘sbagliata’ è stata nuovamente trasportata alla camera mortuaria dell’ospedale Maria Santissima Addolorata dove si è provveduto a sistemare la situazione.

Naturalmente ai due defunti sono stati anche messi gli abiti ‘giusti’, quelli scelti dai rispettivi familiari.

Pd: “L’Asp faccia una verifica interna, fatto estremamente grave”

La vicenda ha generato sgomento e indignazione ed è diventata anche oggetto di critiche da parte della politica locale. Il Pd ha chiesto all’Asp una accurata verifica interna.

Per il segretario provinciale dem, Giuseppe Pappalardo, quel che è accaduto a Biancavilla è “un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte”.

“Inaccettabile che in una struttura sanitaria pubblica possano verificarsi errori del genere, soprattutto in un contesto in cui il rispetto del defunto e il sostegno ai parenti dovrebbero rappresentare una priorità assoluta”, ha aggiunto Pappalardo.

Il rappresentante del Pd ha quindi chiesto che l’Asp di Catania proceda immediatamente ad attuare una verifica interna rigorosa, così da individuare i responsabili dell’errore.

Inoltre Pappalardo ha spiegato che devono essere messe in campo “tutte le misure necessarie affinché episodi simili non possano più ripetersi”.

“Il Pd provinciale seguirà con la massima attenzione l’evoluzione dei fatti, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto”, ha concluso il politico.