A che ora è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 e cosa prevede il programma da Mariah Carey a Ghali

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È il grande giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il programma dell’evento è ricco di ospiti italiani e internazionali, da Mariah Carey a Ghali, passando per Laura Pausini, Andrea Bocelli, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Cecilia Bartoli e Lang Lang. E sono attese anche tante sorprese. Ma a che ora sarà la cerimonia? L’orario d’inizio è fissato alle ore 20.

A che ora è la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026 prenderà il via alle ore 20 di oggi, venerdì 6 febbraio.

L’evento si svolgerà in diverse location tra Milano, dove sono previste varie chiusure tra strade e fermate metro, Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno, La conclusione è prevista alle ore 23.

ANSA

Dove vedere la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi in tv e streaming

Sarà possibile vedere gratuitamente in diretta la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay, a partire dalle ore 19,50.

Inoltre, sarà possibile seguire la cerimonia in diretta televisiva e in live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.

Chi ci sarà alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e gli spoiler

Il programma della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano e Cortina è ricco di star.

Tra gli artisti annunciati figurano Mariah Carey (che canterà “Nel blu dipinto di blu”), Andrea Bocelli (che intonerà il “Nessun dorma” della Turandot), Laura Pausini (a cui sarà affidato l’inno nazionale, in playback), Matilda De Angelis (sarà lei la voce narrante), Ghali (con un coro di voci bianche), Sabrina Impacciatore (che si esibirà sulle note di Adriano Celentano), Pierfrancesco Favino (che reciterà Leopardi), Cecilia Bartoli con il pianista Lang Lang.

In base agli spoiler emersi dalle prove e riportati da La Repubblica, sono attesi – tra gli altri – anche Charlize Theron, Vittoria Ceretti, Brenda Lodigiani e Samantha Cristoforetti, oltre agli sportivi Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Sono in programma anche omaggi a Raffaella Carrà e Giorgio Armani.

L’indiscrezione sulla partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al centro di una gaffe in casa Rai, è confermata assieme alla presenza della presidente del Cio Kirsty Coventry.