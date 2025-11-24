A Ciriè neonata trovata nel water dallo zio e rianimata dal 118, la madre avrebbe nascosto la gravidanza
Neonata trovata dentro il water e salvata dalla zio, è in gravi condizioni in ospedale: la madre l'avrebbe partorita in casa
Una neonata è stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Torino dopo essere stata partorita in casa a Ciriè. Stando a una prima ricostruzione sarebbe stato lo zio a trovare la piccola con la testa nel water e a lanciare l’allarme. In ospedale, in stato confusionale, è stata portata anche la madre, una donna di 38 anni, che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza.
Neonata trovata nel water a Ciriè dopo parto in casa
Nella mattinata di oggi, lunedì 24 novembre, una donna ha partorito una bambina da sola in casa a Ciriè, in provincia di Torino.
La scoperta dopo l’allarme lanciato dal fratello della donna, che ha evitato una tragedia. Lo riporta Ansa.
L’episodio a Ciriè, in provincia di Torino
Secondo quanto riferisce Repubblica, lo zio entrando in casa avrebbe trovato la neonata con la testolina immersa nell’acqua del water.
Soccorsa dal personale del 118, la piccola è stata rianimata e trasportata in ospedale.
Rianimata dal 118, la bimba è in ospedale
All’arrivo degli operatori del 118 nell’appartamento, la neonata era priva di coscienza e in condizioni critiche.
I sanitari sono riusciti a rianimarla e l’hanno trasportata d’urgenza in ambulanza al presidio sanitario del paese.
Dopo una seconda rianimazione, causa della gravità delle sue condizioni, la piccola è stata poi trasferita all’ospedale Maria Vittoria di Torino.
In ospedale è stata portata anche la madre, 38 anni, trovata in stato di shock dopo il parto.
La madre avrebbe nascosto la gravidanza
Nell’appartamento sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che hanno avviato accertamenti sull’accaduto.
Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea, che procede con l’ipotesi di reato di tentato infanticidio.
Torino Today riferisce che la 38enne, tossicodipendente, è seguita dai servizi sociali e sanitari della zona.
Stando a quanto emerso, la donna avrebbe tenuto nascosto la gravidanza: sembra che nessuno in famiglia sapesse che fosse incinta.