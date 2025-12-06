A Corleone strangola figlia disabile e poi si impicca. Aveva perso il marito

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Corleone, in provincia di Palermo, una donna avrebbe strangolato la figlia disabile, subito dopo il delitto, con la stessa corda, si sarebbe poi impiccata. A compiere il presunto omicidio suicidio sarebbe stata Lucia Pecoraro, 78 anni. La donna aveva perso il marito solo 8 mesi fa. Il sindaco del comune in provincia di Palermo, Walter Rà, ha spiegato che la vittima, oltre ad essere affetta da autismo, aveva problemi di deambulazione, diagnosticati successivamente alla sindrome.

Uccide la figlia a Corleone

A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano.

Ad avvertire i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine sarebbe stata una vicina di casa delle due donne, che vivano nel centro storico di Corleone ed erano molto conosciute in paese.

Lucia Pecoraro aveva perso il marito, ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi, da circa 8 mesi, come riferirebbero alcune persone vicine alla vittima.

La donna avrebbe ucciso sua figlia, Giuseppina Milone, 47 anni, affetta da autismo.

Gl inquirenti sono già al lavoro per accertare la causa scatenante che ha portato una madre ad uccidere una figlia.

Perché Lucia Pecoraro avrebbe ucciso la figlia

Secondo le primissime ricostruzioni degli inquirenti, come riporta Palermo Today, la solitudine e la responsabilità di accudire da sola la figlia disabile sarebbero tra le cause dell’omicidio-suicidio di Corleone.

Lucia Pecoraro avrebbe ucciso la figlia anche perché affetta da una forma di depressione, ma è ancora tutto da verificare.

In queste ore si starebbero ascoltando persone vicine alla vittima per poter ricostruire l’ultimo periodo di vita delle due donne.

Il cordoglio del sindaco

“Tanta commozione da parte di tutta la nostra comunità. La famiglia era conosciuta per la bontà d’animo”, questo il cordoglio del sindaco di Corleone, Walter Rà.

All’Adnkronos, il primo cittadino ha anche tracciato un profilo di Lucia Pecoraro.

“La signora era inserita bene nel contesto parrocchiale, nella parrocchia di Santa Maria andavano sempre a messa. Avevano anche fatto dei viaggi, i familiari andavano a trovarle tutti i giorni. La situazione sembrava sotto controllo”.

Il supporto dei servizi sociali

Sempre all’Adnkronos, il sindaco di Corleone, Walter Rà, ha spiegato che subito dopo la morte del marito di Lucia Pecoraro, i servizi sociali del Comune si erano attivati.

“Era stato intrapreso un percorso di assistenza, la signora era ben seguita anche dai familiari. Così si era concordata un percorso graduale”

Inoltre, secondo il primo cittadino “nelle ultime settimane era sorta una novità, la figlia oltre ad avere una disabilità mentale per l’autismo aveva anche grosse difficoltà deambulatorie, un ulteriore dramma”.