A Crans-Montana i controlli nei bar "non erano prioritari", polemiche dopo l'ammissione del Comune

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Crans-Montana i controlli antincendio nei bar “non erano prioritari”. Lo ordinava il comune stesso secondo gli inquirenti che stanno indagando sul caso della tragedia di Capodanno nel locale Le Constellation. L’ammissione arriva però direttamente dal comune, parole che non sono passate inosservate e hanno toccato le corde di molti. Dure le critiche. “Erano perfettamente consapevoli delle carenze”, dice il legale di una ferita.

Per il comune i controlli non erano una priorità

A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali non erano una priorità. In particolare, visto quanto accaduto nella sera di Capodanno, si fa riferimento ai controlli antincendio. Questi erano saltuari o assenti.

I sopralluoghi avvenivano con un ritmo diverso da quello stabilito dalla legge svizzera, quindi non avvenivano una volta all’anno. Le priorità per le autorità erano altre.

A dirlo è l’attuale vice responsabile della sicurezza comunale del Canton Vallese, Benjamin Charpiot. Si tratta di una confessione rilasciata alle autorità durante l’interrogatorio avvenuto nella procura di Sion.

Il contenuto dell’interrogatorio

Si tratta di una vera e propria confessione, quella di Benjamin Charpiot che negli edifici della procura di Sion ha ammesso che in cima alle liste delle priorità dei controlli di sicurezza non c’erano i locali. Prima gli ospedali, poi le cliniche, a seguire le case dei privati e gli alberghi.

Solo in fondo alla lista c’erano i locali, i bar e i ristoranti. Alla luce di quanto accaduto al Le Constellation, dove 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite in maniera più o meno grave, suona come una presa di responsabilità.

Ma se c’è un motivo, il viceresponsabile della sicurezza comunale ha dato una risposta: “mancavano persone e risorse. C’erano problemi di arretrato nei controlli periodici”.

Le critiche

La confessione ha generato forti critiche, come quelle del legale di una delle ferite dell’incendio. Parla di un continuo scaricabarile perché il Comune “era perfettamente consapevole delle carenze”.

La confessione si inserisce e va a confermare un quadro di sottovalutazione delle problematiche di prevenzione e sicurezza. Ne parla Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di Sofia Donadio, ferita nel rogo.

Il legale, che ha preso parte all’interrogatorio del vicepresidente della sicurezza, ha commentato due punti: “la programmazione dei controlli era fortemente deficitaria e la preparazione tecnica del personale gravemente insufficiente“. Parla quindi di un continuo scaricabarile tra indagati, politici e tecnici, ma soprattutto è emersa un’radicale carenza della cultura della prevenzione e della sicurezza.