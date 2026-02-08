A Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime della strage, mistero sulle cause: la nota della Polizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

In fiamme il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana. Un incendio è scoppiato nel gazebo allestito nel comune svizzero, a pochi metri dal locale Le Constellation, dove erano stati raccolte insieme le centinaia di biglietti, candele, fiori e lettere dedicati alla memoria delle vittime del disastro di Capodanno. Il rogo è stato spento rapidamente, in corso le indagini per accertarne le cause.

L’incendio al memoriale di Crans-Montana

Il fuoco è divampato intorno alle 6 della mattina di domenica 8 febbraio, quando è scattato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco nell’igloo che conteneva tutti gli omaggi alle vittime della strage di Crans-Montana oltre a un librone per raccogliere pensieri e firme: dalle prime immagini arrivate dal comune svizzero si può vedere come buona parte della copertura in plastica sia andata in fiamme.

Le autorità hanno diffuso la notizia spiegando di essere al lavoro per chiarire cosa abbia potuto provocare l’incendio al memoriale.

Il comunicato della polizia vallese

La polizia del Canton Vallese hanno spiegato comunicato con una nota stringate che "i vigili del fuoco sono riusciti a domare rapidamente l’incendio. È stata avviata un’indagine per accertare la causa. Ulteriori informazioni seguiranno".

Gli addetti del Comune di Crans-montana e i vigili del fuoco hanno svuotato il memoriale, portando via con un mezzo tutti le lettere e gli oggetti lasciati dalle persone in visita nell’ultimo mese e mezzo, finiti in cenere.

Tra i pannelli bianchi messi a copertura della scena dalla polizia si intravedono gli altri doni che si sono salvati, spostati in un altro gazebo.

Il trasferimento per motivi di sicurezza

L’igloo era stato allestito in Rue Centrale per raccogliere tutti i fiori, i messaggi, peluche e le candele posate da residenti e familiari in ricordo delle vittime, che si stavano accumulando di fronte al Le Constellation.

Il gazebo è stato spostato successivamente davanti alla chiesa per motivi di sicurezza.

Una decisione che ha destato alcune critiche da parte dell’opinione pubblica, con le accuse verso le autorità di cercare di abbassare i riflettori sulla strage di Crans-Montana.