A Cremona 19enne accoltellato muore in ospedale, colpito con diversi fendenti: caccia all'aggressore

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Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. Il giovane è stato aggredito, in modo violento, intorno alle 23 nell’area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito più volte al torace con un’arma da taglio. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo, è deceduto in ospedale.

Il 19enne accoltellato a Crema

Intorno alle 23 dell’11 luglio un 19enne di origine egiziana ma residente a Crema, è stato accoltellato in viale Repubblica, nel piazzale del parcheggio di un supermercato.

La vittima, sanguinante, ha tentato di allontanarsi, ma dopo una decina di metri si è accasciata a terra.

ANSA

Dalle prime informazioni, il 19enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

La morte in ospedale

Il personale del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Crema.

Le condizioni del 19enne sono apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante il lungo intervento dell’équipe medica, il ragazzo è deceduto poco prima della mezzanotte e mezza.

Nel frattempo l’area in cui è avvenuto il delitto è stata isolata dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi scientifici alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Caccia all’aggressore del 19enne

Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e individuare l’assassino.

Si stanno anche raccogliendo le testimonianze delle persone presenti, al momento non sono stati comunicati dettagli sul possibile movente dell’aggressione né sull’identità dell’autore, o degli autori, dell’omicidio.

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una resa dei conti fra bande di stranieri presenti a Crema, nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate.

Il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, ha commento l’omicidio in un post sui social nel quale ha esortato a “non fingere che la sicurezza non sia una preoccupazione reale dei cittadini. Anzi, che non sia un problema reale: lo è e va affrontato con grande decisione dallo Stato”.

“Tutte le persone perbene – ha continuato – quale che sia la loro provenienza e il loro contesto sociale di riferimento: sono la grandissima maggioranza e non vogliono e non possono sentirsi ostaggio di giovani e giovanissimi delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante”.