A Cuba altro blackout e 10 milioni di persone al buio, cosa succede e perché l'isola resta senza luce

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Per la seconda volta in una settimana, e per la settima volta in 18 mesi, Cuba è rimasta al buio. Il blackout, che ha lasciato senza luce circa 10 milioni di persone, è dovuto al blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti dopo la deposizione, il 3 gennaio, dell’ormai ex presidente Maduro. Proprio durante il blackout era in arrivo L’Avana una coalizione internazionale di gruppi politici e attivisti pronti a manifestare il proprio sostegno al governo cubano e a protestare contro il blocco.

Nuovo blackout a Cuba, cosa succede

La rete elettrica nazionale cubana è collassata lasciando al buio circa 10 milioni di persone.

Il blackout, che arriva dopo quello del 4 marzo e del 16 marzo, è il secondo in una settimana e, più in generale, il settimo in 18 mesi.

ANSA

La Unión Eléctrica de Cuba aveva, infatti, annunciato sabato pomeriggio una disconnessione totale del sistema elettrico dell’isola.

Mappe satellitari: tutta l’isola al buio

L’isola è sprofondata nel buio a causa di una delle peggiori crisi energetiche degli ultimi decenni.

Come mostrano mappe satellitari riportate dal New York Times, Cuba è rimasta senza luce a eccezione di qualche palazzo governativo a L’Avana e dei resort turistici di Caya Guillermo, Varadero e Cayo Coco.

Il ministro dell’Energia ha detto che il blackout è stato causato da un guasto in un’unità della centrale termoelettrica di Nuevitas, a Camaguey, che ha innescato un effetto a cascata trascinando il resto della rete.

Poco carburante e crisi umanitaria

Il ripristino del Sistema elettrico nazionale è un processo piuttosto lento a causa di centrali termoelettriche obsolete e della necessità di ripartire da fonti di generazione semplici come quella solare e idroelettrica.

L’enorme problema è che Cuba è praticamente a corto di carburante, cosa che ha vari effetti: la lentezza del ripristino della rete, l’assenza di acqua potabile senza pompe elettriche, frigoriferi spenti e strade piene di rifiuti (visto che i camion passano pochissimo).

Oltre a una crisi energetica, dunque, è facile imaginare come l’sola sia sull’orlo anche di una grave crisi umanitaria.

Perché i blackout a Cuba

Ma perché dunque Cuba resta così spesso al buio? Il 29 gennaio il presidente Usa Donald Trump ha imposto dazi straordinari a tutti i Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba.

Il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti fa sì che sull’isola non arrivi petrolio da tre mesi.

L’approvvigionamento dal Venezuela si è interrotto con l’arresto di Maduro il 3 gennaio e il nuovo governo di Delcy Rodriguez non osa sfidare le imposizioni di Trump.

L’accusa di “asfissia energetica”

Gli Stati Uniti poi sono pronti a bloccare anche rifornimenti provenienti da navi russe.

Una coalizione internazionale di gruppi politici e attivisti è arrivata a Cuba proprio in occasione dell’ultimo blackout: l’obiettivo è manifestare sostegno al governo cubano e protestare contro il blocco americano.

Il governo di Cuba ha apertamente accusato Washington di “asfissia energetica”: l’intero sistema energetico cubano, infatti, dipende completamente dall’importazione di carburante.