A Formia 10 bagnanti stanno male dopo aver mangiato tonno in uno stabilimento balneare, tutti in ospedale

Preoccupazione e allarme a Formia, nello stabilimento balneare del lido Sirene dove dieci bagnanti, dopo aver consumato del tonno che gli è stato servito, si sono sentiti male. I sintomi manifestati spingono a credere che si sia innanzi a dei casi di intossicazione alimentare. Le persone che non si sono sentite bene sono state portate in ospedale.

I fatti, come riferisce il quotidiano La Repubblica, sono avvenuti lungo il pomeriggio di mercoledì 20 agosto, al lido Sirene di Formia, comune marittimo che sorge nel sud del Lazio.

Nel complesso, sarebbero dieci i bagnanti che, dopo aver mangiato del tonno, hanno cominciato a stare male.

Sarebbero così stati allertati i soccorsi il cui personale ha rapidamente raggiunto lo stabilimento balneare.

Le persone che hanno accusato problemi fisici sono state condotte al pronto soccorso del locale ospedale “Dono Svizzero”.

Allertati i Nas

L’ipotesi più probabile è che si sia verificata un’intossicazione alimentare. Nello stabilimento sono giunti anche i carabinieri che hanno immediatamente iniziato a svolgere gli accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Sono inoltre già stati allertati anche i militari del Nas di Latina. Il sospetto degli investigatori è ricaduto sul cibo servito ai clienti dello stabilimento balneare, in particolare sul tonno.

Massima attenzione in Italia dopo i decessi legati all’intossicazione da botulino

In questo momento in Italia c’è massima attenzione sul tema legato al cibo servito ai clienti dopo che due persone, una donna di 62 anni e un’altra 38enne, sono morte in Sardegna per via di un’intossicazione da botulino alimentare.

La 62enne, dopo essere stata ricoverata per alcune settimane all’ospedale di Monserrato, in provincia di Cagliari, è deceduta pochi giorni fa. Si era sentita male a fine luglio, dopo aver partecipato a un festival di cibo sudamericano.

La vittima 38enne si è invece spenta l’8 agosto. Anche lei si era recata allo stesso festival sudamericano a cui ha preso parte la 62enne.

In totale, più di dieci partecipanti erano stati ricoverati. Da quanto emerso, l’intossicazione sarebbe riconducibile a una salsa guacamole che è un prodotto a base di avocado.