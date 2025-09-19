A Formia professore accusato di abusi sessuali su studentesse minorenni, sospeso in via precauzionale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse minorenni di un istituto scolastico di Formia, in provincia di Latina. Una grave accusa che ha fatto scattare per un professore il provvedimento di sospensione dell’insegnamento della massima durata consentita. La misura è stata disposta dal Gip in via precauzionale, in attesa che le indagini chiariscano i fatti contestati al docente.

Le accuse di abusi sessuali sulle studentesse

L’inchiesta è partita dalla denuncia sulle presunte violenze sessuali presentata dai genitori delle due studentesse e dalla segnalazione del dirigente della scuola. Immediati gli accertamenti sugli episodi avviati dalla squadra mobile, in coordinamento con la procura di Cassino.

Intanto la polizia di Formia ha eseguito l’ordinanza sulla sospensione dell’insegnante emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale competente.

Il comune di Formia sul litorale pontino, dove si trova la scuola in cui le due studentesse minorenne sarebbero state abusate sessualmente

La sospensione del professore a Formia

Stando a quanto riportato da Tgcom24, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti qualche settimana prima della denuncia, ma non è chiaro se il dirigente sia stato informato direttamente dalle due studentesse, dalle loro compagne di classe o dai genitori delle due minorenni.

Secondo quanto scritto dal Gip, la misura si è ritenuta necessaria in quanto i fatti commessi, “con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime”, sono attualmente oggetto di approfondita indagine dagli investigatori.

Le indagini

Sulle indagini gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo, per tutelare innanzitutto le presunte vittime coinvolte.

A Roma, una settimana prima, è stato ammanettato un insegnante 59enne salvadoregno destinatario di un mandato di arresto internazionale per abusi su minore con una pena a 14 anni di carcere. Il professore latitante era ricercato per una condanna ricevuta ad aprile 2025, a causa di atti di violenza sessuale ripetuti su una studentessa minorenne dell’istituto scolastico dove lavorava.