A Formia professore accusato di abusi sessuali su studentesse minorenni, sospeso in via precauzionale
Indagini in corso sulle molestie e gli abusi sessuali commessi da un professore su due studentesse di una scuola di Formia: il docente è stato sospeso
Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse minorenni di un istituto scolastico di Formia, in provincia di Latina. Una grave accusa che ha fatto scattare per un professore il provvedimento di sospensione dell’insegnamento della massima durata consentita. La misura è stata disposta dal Gip in via precauzionale, in attesa che le indagini chiariscano i fatti contestati al docente.
Le accuse di abusi sessuali sulle studentesse
L’inchiesta è partita dalla denuncia sulle presunte violenze sessuali presentata dai genitori delle due studentesse e dalla segnalazione del dirigente della scuola. Immediati gli accertamenti sugli episodi avviati dalla squadra mobile, in coordinamento con la procura di Cassino.
Intanto la polizia di Formia ha eseguito l’ordinanza sulla sospensione dell’insegnante emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale competente.
Il comune di Formia sul litorale pontino, dove si trova la scuola in cui le due studentesse minorenne sarebbero state abusate sessualmente
La sospensione del professore a Formia
Stando a quanto riportato da Tgcom24, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti qualche settimana prima della denuncia, ma non è chiaro se il dirigente sia stato informato direttamente dalle due studentesse, dalle loro compagne di classe o dai genitori delle due minorenni.
Secondo quanto scritto dal Gip, la misura si è ritenuta necessaria in quanto i fatti commessi, “con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime”, sono attualmente oggetto di approfondita indagine dagli investigatori.
Le indagini
Sulle indagini gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo, per tutelare innanzitutto le presunte vittime coinvolte.
