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La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 32 anni residente a Giugliano in Campania, gravemente indiziato di aver appiccato un incendio doloso agli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli nella notte del 24 febbraio. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è stato reso possibile grazie alle indagini condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo che, nella notte tra il 24 febbraio, un incendio ha colpito i locali che ospitano gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme causassero danni ancora più gravi alla struttura.

I finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, già intervenuti in passato per il sequestro dell’edificio a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono giunti immediatamente sul posto. Le prime rilevazioni hanno subito evidenziato la natura dolosa dell’evento, indirizzando le indagini verso un’azione premeditata e organizzata.

La ricostruzione dei fatti

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi degli uffici del Giudice di Pace, gli investigatori hanno potuto ricostruire con precisione quanto accaduto tra le 1.50 e le 2.40 di quella notte. Due individui, con il volto coperto, si sono arrampicati su un lato dell’edificio, raggiungendo una finestra al primo piano. Dopo aver infranto il vetro, hanno versato all’interno un liquido infiammabile contenuto in una tanica e hanno appiccato il fuoco, che si è rapidamente propagato nella stanza.

Le successive indagini, supportate anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza poste lungo le principali arterie cittadine, hanno permesso di seguire il percorso dei due sospetti a bordo di un’autovettura, con cui si sono allontanati subito dopo aver commesso il reato.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha disposto una perquisizione immediata presso l’abitazione dell’indagato. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati dai responsabili dell’incendio la notte del 24 febbraio. Nel portabagagli dell’autovettura in uso all’uomo, i finanzieri hanno trovato una tanica identica per forma, colore e dimensioni a quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Sebbene destinata a contenere additivi per motori diesel, la tanica emanava ancora un forte odore di benzina, elemento che ha rafforzato i sospetti degli inquirenti.

Grazie a questi riscontri, il GIP presso il Tribunale di Napoli Nord ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania.

IPA