A Garbagnate Milanese un anziano di 83 anni ai domiciliari aggredisce a accoltella il suo badante, è grave

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un anziano di 83 anni, che sarebbe un pregiudicato agli arresti domiciliari, ha aggredito e accoltellato in casa il suo badante, un uomo di 60 anni. È successo all’interno dell’abitazione dell’aggressore, a Garbagnate Milanese. Il 60enne è stato portato in ospedale, operato e resta in gravi condizioni mentre l’anziano è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Garbagnate Milanese, badante accoltellato da un anziano

L’episodio, come riporta Milano Today, è avvenuto nella serata di venerdì.

Il badante, originario dell’Honduras, è stato gravemente ferito a Garbagnate Milanese, all’interno del quartiere Santa Maria Rossa: siamo a circa 15 km a nord ovest di Milano.

Qui, all’interno dell’appartamento dove vive, un anziano di 83 anni ha preso un coltello e aggredito il 60enne che si prendeva cura di lui.

L’aggressione è avvenuta in casa

La vittima e l’aggressore condividevano la stessa abitazione.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe afferrato un coltello per poi colpire, con diversi fendenti all’addome, il badante.

Sulla dinamica ma soprattutto sui motivi dell’aggressione (che al momento non sono chiari) sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per fare chiarezza.

L’anziano ricoverato, il badante è gravissimo

Il 60enne aggredito è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: è stato operato d’urgenza e sarebbe ancora in grave condizioni anche se non in pericolo di vita.

L’83enne invece, che pare fosse affetto da Alzheimer, è stato denunciato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese.

I soccorsi erano scattati immediatamente, dopo la chiamata al 112, con l’arrivo sul posto dei carabinieri e personale sanitario. dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentita le urla dell’uomo ferito.

Sul posto sono arrivati anche tre mezzi dei vigili del fuoco: sono stati proprio loro a riuscire a entrare nell’appartamento.

L’anziano è un pregiudicato agli arresti domiciliari

Come riporta il Corriere della Sera, l’anziano di 83 anni che ha aggredito il badante sarebbe un pregiudicato.

E la casa, che condivideva col badante e all’interno della quale è avvenuta l’aggressione, è la casa in cui si trovava agli arresti domiciliari.

Tuttavia, come ribadisce anche il quotidiano di Via Solferino, non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l’83enne ad armarsi di coltello e ad aggredire il 60enne che si prendeva cura di lui.